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    İstanbul, inşaat, konut

    AK Parti'nin İBB yönetiminde değişiklik: İmar komisyonu başkanının görevine son verildi

    © AP Photo/ Murad Sezer
    Türkiye
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    AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) grup yönetiminde değişikliğe gidildi. İstanbul'un imarını yöneten İBB İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler'in görevine son verildiği öğrenildi. Diler'in yerine Güngören Meclis Üyesi Yüksek Akyol'un getirildiği ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS/ Ümit Bektaş
    'AK Parti'de İstanbul için operasyon hazırlığı'
    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin edindiği bilgiye göre, İBB'nin AK Parti Grup Başkanvekilliği için bugün meclis üyeleri seçime gidiyor. Kulislerden sızan bilgelere göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin istifa etmesinden sonra AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olan Bayram Şenocak ile birlikte İBB grup yönetiminde de önemli değişiklikler yapıldı.

    Buna göre AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan'ın yerine 2004 yılından beri meclis üyeliği yapan Ömer Lütfi Arı getirildi. Güngören'den meclis üyesi Ömer Lütfi Arı daha önceki dönemlerde AK Parti Grup Başkanvekili yardımcılığı yapmıştı.

    İBB İmar Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Hadi Diler, başkan vekili Maliki Ejder Batur, raportör Serhan Kural'ın da komisyondaki görevlerinin sona erdiği öğrenildi. İmar Komisyonu Başkanlığı'na Güngören'den Meclis Üyesi Yüksel Akyol'un getirildiği ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Metin Pala
    Erdoğan: İstanbul'a ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum
    'DEĞİŞİM KAÇINILMAZDI'

    CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ “İstanbul'da imarı yöneten ekip AKP İstanbul İl Başkanı, İBB AKP Grup Başkanvekili ve İmar Komisyonu başkanıdır. İl başkanının değişmesinin ardından grup başkanvekili ile İmar Komisyonu başkanının da değişmesi kaçınılmazdı. Bu yeni ekip İstanbul'un imarını nasıl şekillendirecek göreceğiz” dedi.

    Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti içinde İstanbul'un imarına yönelik eleştirel sesler yükseliyordu. Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum" çıkışından sonra Cemil Çiçek de "Cumhurbaşkanımız ‘İstanbul’un siluetini bozduk' dedi, e bunu Amerika mı yaptı?" demişti.

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, Ömer Lütfi Arı, Bayram Şenocak, Hadi Diler, Hüseyin Sağ, Türkiye
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