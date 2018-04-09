AK Parti'nin İBB yönetiminde değişiklik: İmar komisyonu başkanının görevine son verildi

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin edindiği bilgiye göre, İBB'nin AK Parti Grup Başkanvekilliği için bugün meclis üyeleri seçime gidiyor. Kulislerden sızan bilgelere göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin istifa etmesinden sonra AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olan Bayram Şenocak ile birlikte İBB grup yönetiminde de önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan'ın yerine 2004 yılından beri meclis üyeliği yapan Ömer Lütfi Arı getirildi. Güngören'den meclis üyesi Ömer Lütfi Arı daha önceki dönemlerde AK Parti Grup Başkanvekili yardımcılığı yapmıştı.

İBB İmar Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Hadi Diler, başkan vekili Maliki Ejder Batur, raportör Serhan Kural'ın da komisyondaki görevlerinin sona erdiği öğrenildi. İmar Komisyonu Başkanlığı'na Güngören'den Meclis Üyesi Yüksel Akyol'un getirildiği ifade edildi.

CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ “İstanbul'da imarı yöneten ekip AKP İstanbul İl Başkanı, İBB AKP Grup Başkanvekili ve İmar Komisyonu başkanıdır. İl başkanının değişmesinin ardından grup başkanvekili ile İmar Komisyonu başkanının da değişmesi kaçınılmazdı. Bu yeni ekip İstanbul'un imarını nasıl şekillendirecek göreceğiz” dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti içinde İstanbul'un imarına yönelik eleştirel sesler yükseliyordu. Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum" çıkışından sonra Cemil Çiçek de "Cumhurbaşkanımız ‘İstanbul’un siluetini bozduk' dedi, e bunu Amerika mı yaptı?" demişti.