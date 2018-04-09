Bozdağ: Duma'daki saldırı uzmanlar tarafından süratle incelenmelidir

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:
- Suriye'de yaşananlar hepimizi derinden üzmektedir. Sadece son olaylar değil bugüne kadar yaşananlar da çok kötü sonuçlar ortaya koymuştur. Kimyasal silah sonucu ölenler insan olduğu gibi, diğer silahlarla ölenler de insandır. Diğer silahlarla siviller öldüğünde de aynı tepkinin verilmesi gerekir. Öldüren maddeye göre tavır takınmak doğru bir yaklaşım değildir. Ölen insana göre tavır takınmak doğru bir yaklaşımdır. Suriye yönetiminin katlettiği binlerce insanın sorumluluğu elbette Suriye rejimine aittir. Ancak bu katliamları önleme gücüne sahip olup da gücünü kullanmayanlar da olup bitenlerden mesuldür. Daha önceden de kimyasal silah kullanmıştı, soruşturuldu ama adım atılmadı. Bu konuda artık söz söylemenin ötesinde işler yapmak gerekir.
- Türkiye Suriye'deki son saldırıya ilişkin tutumunu en net şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüşmüştür. Türkiye burada yaşananlarla ilgili uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor. ABD'den Rusya'dan açıklamalar var. Bu açıklamalar birbirini teyit eden açıklamalar değil. Bir de ortada fotoğraflar var, görüntüler var. Bunları incelediğimizde bunların normal silahlarla oluşmadığına dair uzmanların kanaatleri var. Tarafların iddialarına bırakılmayacak kadar önemli bir konudur bu. Uluslararası kuruluşların olup bitenleri süratli şekilde soruşturmasında ve kamuoyunu aydınlatmasında fayda vardır.
- Bize ulaşan bilgilere baktığımızda, kimyasal silah kullanıldığı net şekilde gözüküyor ancak uzmanlar tarafından incelenmesi de son derece önemlidir.
- (Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları hakkında) Rusya ve ABD'den yapılan açıklamalar birbirini tekzip eden açıklamalar. Dolayısıyla biz olayın bir an önce soruşturulması gerektiğinin altını çiziyoruz. Suriye'nin ABD ve Rusya'nın güç savaşına kurban edilmemesi gerekir. Masumlar ölüyorsa, uluslararası hukuk çiğneniyorsa hepimizin uluslararası hukuka sahip çıkması lazım.
- Türkiye'nin Afrin'de bulunması işgal değildir. Türkiye Suriye'nin siyasal birliğine saygılıdır. Aksine terör örgütlerince işgal edilmiş toprakları korumak maksadı taşımaktadır. TSK Afrin'de kalıcı değildir.
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