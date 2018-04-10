Erdoğan: Afrin'i kime vereceğimizi iyi biliyoruz, zamanını da biz belirleriz, Lavrov değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli" ifadeleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, Lavrov'un yaklaşımının yanlış olduğunu savunurken "Zamanı geldiğinde Afrin'i Afrinlilere teslim ederiz. Teslim etme zamanını da Lavrov değil, biz belirleriz" dedi.

Partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin 20 Ocak'tan beri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'le ilgili olarak Lavrov'un "Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" ifadelerini değerlendirdi.

Erdoğan, Lavrov'un ifadeleri hakkında şunları söyledi:

"Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil."

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'ye yönelik terör tehdidi bittiğinde Afrin'i seçilmiş hükümete teslim edeceklerini söylemişti.