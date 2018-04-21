AB Bakanı Çelik'ten Avusturya, Hollanda ve Yunanistan'a tepki

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya ve Hollanda'nın, '24 Haziran seçim kampanyalarına izin vermeyecekleri' yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Yunanistan'a da Doğu Akdeniz'de yaşananlar hakkında tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın, Avusturya'yı takip ederek, "24 Haziran seçimleriyle ilgili bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına dönük seçim konuşmaları ve toplantılarına izin vermeyeceğini" açıkladığını anımsattı.

Söz konusu ülkelerin, bir yandan en temel demokratik hakların kullanımını engellediğini, bir yandan da "Türkiye'deki demokratik gelişmeler olumsuz yönde gidiyor" şeklinde ifadeler kullandığını belirten Çelik, "Demokrasinin kendisine karşı yapılan ikiyüzlülüğü şikayet hakkı olsaydı ilk, bu tavırları üreten siyasetçilere dava açardı" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Avusturya Başbakanı (Kurz) ve Hollanda Başbakanı (Rutte) açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar" ifadesini kullandı.

Avusturya ve Hollanda'nın, bu yaklaşımlarıyla kendi ülkelerindeki demokratik değerleri zehirlediğinin altını çizen Çelik, "Böyle yaparak, AB değerlerine düşman olan ırkçı siyasi hareketlerin büyümesine katkı sağlıyorlar" vurgusu yaptı.

Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Avusturya ve Hollanda sağduyulu davranmalıdır. Demokratik değerlerin zedelenmesine kapı açılırsa bunun sonu gelmez. Açılan kapıdan önce popülizm girer, sonra ırkçı siyaset meydanı ele geçirir ve en sonunda da nefret siyaseti her yere hakim olur. Avusturya ve Hollanda başbakanları bu kararları alarak kendi ülkelerine kötülük ediyorlar. Her iki ülkede de ırkçı siyasi hareketler bu yaklaşımlar yüzünden güçleniyor. Avrupa'nın içine bir türlü, dışına başka türlü demokratik yaklaşım olmaz. Demokrasi konusunda sözlerinin itibarı olsun istiyorlarsa önce Türkiye karşıtlığından uzak kararlar almalılar."

Öte yandan Bakan Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyon yaptığını söylerken, şunları kaydetti:

"Bizden iyi komşuluk ilişkileri bekleyen Yunanistan, biz Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröre karşı mücadele ederken bir AB ve NATO üyesi olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de ve Ege'de provokasyon yapıyor. Bu zor günlerde iyi komşuluk ilişkileri istediğimiz, müttefikimiz olan bir AB üyesi ülkenin, bu zor günlerimizde bize destek vermesi gerekirken, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütürken bizi desteklemesi gerekirken, yaptığı bu provokasyonları güçlü bir şekilde not ettik. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisi ve istikrarı konusunda gösterdiğimiz hassasiyet gibi, Doğu Akdeniz ve Ege'deki provokasyonlara karşı da kararlı bir şekilde duruyoruz. İşte bütün bunların sırrı ve özü bizim gösterdiğimiz birlik ve beraberliktir."



