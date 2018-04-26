Kurtulmuş'tan Ardahan'da tabutu bulunan Rus Yarbay ve turizm değerlendirmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ardahan’da tabutu bulunan Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski kararı için yazışmaların devam ettiğini belirterek, bu yazışmalardan sonra uluslararası ilişkilerin nezaketine uygun bir şekilde karar vereceklerini söyledi. Kurtulmuş, “Bir an evvel de nereye defnedilecekse oraya defnedilmesi lazım” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de bir grup gazeteciyle sohbetinde erken seçimin turizme etkisini değerlendirdi. Seçim nedeniyle rezervasyonların iptal edildiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını kaydeden Kurtulmuş, “Dışarıdan gelecek turistleri seçim zaten hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Dolayısıyla bu haberler doğru değil yanlış haberler. İçeride de zaten Ramazan olduğu için iç turizmdeki hareketliliği herhalükarda Ramazan sonrasında bekliyoruz. Bu da seçim sonrasına gelir. Dolayısıyla bir rezervasyon iptali falan söz konusu değil, bunların tamamı spekülasyon” diye konuştu.

'RAKAMLAR İYİ GİDİYOR, HİÇBİR ANLAMI OLMAYAN SPEKÜLASYONLAR'

Gazetecilerin, ekonomik gerekçelerle Rusya’dan gelecek turistlerin rezervasyonlarında da olumsuzluklar yaşandığı iddialarına ilişkin sorusu üzerine de Kurtulmuş, “Bunları biz görmüyoruz da millet nereden görüyor onu anlamıyoruz” dedi. Rakamların iyi gittiğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Göreceğiz, yıl sonu itibariyle en azından sezon sonu itibariyle. Şimdiye kadar gördüğümüz takip ettiğimiz kadarıyla gayet olumlu bilgiler var. Önce şu denildi, Suriye’deki operasyon Fırat Kalkan’ı turizmi etkiledi, arkasından Afrin turizmi etkiledi denildi. Etkilemediği görüldü. İlk üç ayın rakamları son yılların rekor rakamlarıdır. Şimdi de demek ki, bu tür haberler çıkartılıyor. Bunlar hiçbir anlamı olmayan spekülasyonlardır. “

'ARDAHAN’DA TABUTU BULUNAN RUS YARBAY İÇİN YAZIŞMA SÜRÜYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ardahan’da tabutu bulunan Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski ile ilgili soruyu da yanıtladı. Konuyla ilgili yazışmaların devam ettiğini vurgulayan Kurtumuş, “Orada Ruslar bizim diyor. Polonyalılar da aynı şekilde talep ediyorlar. Biz o yazışmaların sonucuna göre, nasıl gelişirse öyle hareket edeceğiz” dedi.

'ULUSLARARASI MESELE HALİNE GELMİŞ DURUMDA'

Kurtulmuş, “Şu anda ağırlık kimin tarafında?” sorusu üzerine “Bizim kararımızdan ziyade bu bir uluslararası mesele haline gelmiş durumda. Yazışmalarla da bunu bir şekilde çözeceğiz. Bir an evvel de adamcağız nereye defnedilecekse oraya defnedilmesi lazım” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Polonya’ya gönderileceği yönünde haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

'EN DOĞRUSU RUSLARLA POLONYALILARIN ANLAŞMASI'

“Polonya’ya gönderilmesi ile ilgili olarak çalışmalar yapıldı. Rusların o dönemde zaten Polonya diye bir ülkenin olmadığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ilgili olduğu şeklinde eleştirileri oldu. Yazışmalar devam ediyor. En doğrusu Ruslar ile Polonyalılar anlaşıp nereye gönderilmesi gerekiyorsa biz de oraya göndeririz. Biz de misafir olduğuna göre işin sahibi biziz aslında. Bu yazışmalardan sonra uluslararası ilişkilerin nezaketine uygun bir şekilde karar vereceğiz.”