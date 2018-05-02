İş makinasıyla yanlışlıkla sınırı geçen işçi, Yunan askerlerince gözaltına alındı

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesinden iş makinası yardımı istendi. Belediye işçisi gümrüklü sahada hidromekle (kepçe) çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.
© AA / Hakan Mehmet Şahin
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, işçinin yanlışlıkla iş makinasıyla manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)