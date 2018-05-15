Yıldırım: İslam ülkeleri, İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeli

26.Dönem Parlementosu bu hafta çalışmalarını tamamlayacak. TBMM’de sırasıyla AK Parti, HDP ve CHP grupları son kez toplanacak. Genel Kurulda Kudüs özel oturumu yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım da son kez grup toplantısında vekillere hitap ediyor. pic.twitter.com/Fw0kMdowZB