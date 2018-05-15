Yıldırım: İslam ülkeleri, İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeli

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:
- Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM'de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. ABD yönetimleri bilmelidir ki masumlara kurşun yağdıranlar aba olmayacaktır. Bu kararı barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz, bizim için yok hükmündedir.© Fotoğraf : CHP
Başbakanımız Yıldırım, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor… https://t.co/XZADtTYMKw— AK Parti (@Akparti) 15 Mayıs 2018
- İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyorum. İsrail'i lanetliyoruz, ABD'yi kınıyoruz.
'TÜRKİYE SESSİZ KALMADI, KALMAYACAKTIR'
- BM'de 128 ülke ABD'nin bu karardan vazgeçmesini, büyükelçiliğin taşınmaması yönünde karar aldı. Maalesef ABD yönetimi 128 ülkenin iradesini yok sayarak ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatını kaybetmesi, 3 bin insanın yaralanması. Bölgede küresel barış adına son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. ABD elçiliği kan dökülerek açılması son derece kaygı vericidir. İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlığı ile Filistin davasına geçmişte olduğu gibi sahip çıkmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Filistin ile atmaktadır. Bütün insanlığı bu vahşete karşı durmaya davet ediyorum, lanetlemeye davet ediyorum. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmeli, tek ses olmalı, tek yürek olmalıdır. İslam dünyası birlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.© AFP 2018 / MOHAMMED ABED
YENİKAPI'YA ÇAĞRI: PARTİ MİTİNGİ DEĞİLDİR
- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonunda Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde, bağımsız, egemen, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin vücut bulması barış için, kardeşlik için tek ve yegane yoldur. Zulme karşı duruş adı altında, bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'de yapılacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini göstermek amacıyla gerçekleşecek buluşmadır. Parti mitingi değildir. Önemli bir buluşma olacaktır. Haftasonunda da Diyarbakır'da olacağız, seçim kampanyamızı Diyarbakır'dan başlatmış olacağız. Biz AK Parti olarak 81 milyonun değil, ülke olarak mazlum ülkelerin iradesini de temsil ediyoruz. Dile kolay kardeşlerim, 16 yıllık kutlu yolculuğumuzu el ele omuz omuza bugünlere taşıdık.© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
26.Dönem Parlementosu bu hafta çalışmalarını tamamlayacak. TBMM’de sırasıyla AK Parti, HDP ve CHP grupları son kez toplanacak. Genel Kurulda Kudüs özel oturumu yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım da son kez grup toplantısında vekillere hitap ediyor. pic.twitter.com/Fw0kMdowZB— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 15 Mayıs 2018
'HAREKETİMİZİN SİYASİ AHLAKINDAN AYRILMADINIZ'
'ADAYLAR MEYDANA ÇIKTI, BOL KESEDEN ÖZGÜRLÜK NUTUKLARI ATIYOR'
'YALAN YANLIŞ BEYANLAR…'
- Bizim siyasetimiz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak olmuştur. Milletimiz 16 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyecektir. İnşallah emeklilerimize Haziran ayında ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri diyor ki “Ödeme yapmayacaklar. Yapsalar da 1000 TL’den az ödeme yapılacak." Kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar.© AA / Murat Kaynak
Başbakan Yıldırım, emeklilere bayram öncesi verilecek ikramiyenin emekli maaşına göre kademeli verileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını, net 1000 lira verileceğine söyledi. pic.twitter.com/rf1JNIIGDO— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 15 Mayıs 2018
'AK PARTİ'NİN SÖZÜ SENETTİR'
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