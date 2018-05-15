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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: İslam ülkeleri, İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeli

    © AA /
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, Gazze sınırındaki protestolarda 50 Filistinliyi öldürmesine tekrar tepki gösterdi ve İslam ülkelerini İsrail ile ilişkileri gözden geçirmeye çağırdı. Yıldırım, İsrail'i lanetlerken ABD'yi de kınadıklarını söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

    • Muharrem İnce
      © Fotoğraf : CHP
      İnce'den Gazze çağrısı: O büyükelçiyi çekin
      Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM'de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. ABD yönetimleri bilmelidir ki masumlara kurşun yağdıranlar aba olmayacaktır. Bu kararı barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz, bizim için yok hükmündedir.
    • İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyorum. İsrail'i lanetliyoruz, ABD'yi kınıyoruz.

    'TÜRKİYE SESSİZ KALMADI, KALMAYACAKTIR'

    • ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışını protesto için İsrail sınırına yürüyen Gazzelilere İsrail'in havadan göz yaşartıcı gazla müdahalesi
      © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
      Tarihe geçen kanlı açılış: Gazze'de en az 58 ölü, 2.700'ü aşkın yaralı
      BM'de 128 ülke ABD'nin bu karardan vazgeçmesini, büyükelçiliğin taşınmaması yönünde karar aldı. Maalesef ABD yönetimi 128 ülkenin iradesini yok sayarak ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatını kaybetmesi, 3 bin insanın yaralanması. Bölgede küresel barış adına son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. ABD elçiliği kan dökülerek açılması son derece kaygı vericidir. İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlığı ile Filistin davasına geçmişte olduğu gibi sahip çıkmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Filistin ile atmaktadır. Bütün insanlığı bu vahşete karşı durmaya davet ediyorum, lanetlemeye davet ediyorum. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmeli, tek ses olmalı, tek yürek olmalıdır. İslam dünyası birlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.

    YENİKAPI'YA ÇAĞRI: PARTİ MİTİNGİ DEĞİLDİR

    • Palestinian demonstrators gather during a protest against U.S. embassy move to Jerusalem and ahead of the 70th anniversary of Nakba, at the Israel-Gaza border in the southern Gaza Strip May 14, 2018
      © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
      BMGK'nin Gazze soruşturması talebi ABD'nin engeline takıldı
      İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonunda Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde, bağımsız, egemen, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin vücut bulması barış için, kardeşlik için tek ve yegane yoldur. Zulme karşı duruş adı altında, bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'de yapılacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini göstermek amacıyla gerçekleşecek buluşmadır. Parti mitingi değildir. Önemli bir buluşma olacaktır. Haftasonunda da Diyarbakır'da olacağız, seçim kampanyamızı Diyarbakır'dan başlatmış olacağız. Biz AK Parti olarak 81 milyonun değil, ülke olarak mazlum ülkelerin iradesini de temsil ediyoruz. Dile kolay kardeşlerim, 16 yıllık kutlu yolculuğumuzu el ele omuz omuza bugünlere taşıdık.

     

    'HAREKETİMİZİN SİYASİ AHLAKINDAN AYRILMADINIZ'

    • Hüda-Par
      © AA / Arşiv
      Hüda-Par'dan AK Parti'ye 'siyasi ahlaksızlık' tepkisi: Kusura bakma, önce sen başlattın
      Yollar yaptık, havaalanları yaptık, limanlar yaptık, her ilimize üniversiteler açtık. Organize sanayi bölgeleriyle gençlere iş bulduk. İstihdam esaslı politikalar geliştirdik. Ülkenin kuzeyini, güneyinden, doğusunu, batısından ayırmadık. İşçimiz,esnafımız, sanayicimiz geleceğe güvenle bakıyor. Türkiye açtığımız bu yolda geleceğe kararlılıkla yürümeye devam ediyor. Bu başarılar sizlerin ve ak kadroların emeği çok büyük. Zorlukların üstesinden birlikte geldik, tarihi zaferleri birlikte başardık. En sert rüzgarlarda bile sallanmadık. Dirayetimizi, inancımızı bir an bile kaybetmedik. Hainlere göz açtırmadık. Duruşumuzu, asaletimizi hep muhafaza ettik. Hareketimizinsiyasi ahlakından, felsefesinden ayrılmadınız, Allah hepinizden razı olsun.

    'ADAYLAR MEYDANA ÇIKTI, BOL KESEDEN ÖZGÜRLÜK NUTUKLARI ATIYOR'

    • Yavuz Bingöl
      © AA /
      'Türkiye daha özgür' diyen Yavuz Bingöl: Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz
      Olması gerektiği gibi devleti, milletin hizmetine sunduk. Devlet, her vatandaşımızın devletidir. Tüm vatandaşlarımız adalet karşısında eşittir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Bunu nasıl yaptık? Daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk devleti ile yaptık. Yıllar yılı haksızlıklara ses çıkarmayanlar bugün, sureti haktan görünüp üste çıkmaya çalışıyor. Bol keseden özgürlük nutukları atıyor. Adaylar meydana çıktı ya, hababam özgürlük nutuklar. Biri çıkmış diyor ki, başörtü sorunu bitti, bundan geri dönüş yoktur. Ha şunu bilseydin be kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin? O zaman yanımızda olacaktın. Şimdi konuşmak kolay. Bunu sağlayan AK Parti'dir, bu kadrolardır. Milletimiz 16 yıllık kazanımlardan asla vazgeçmeyecektir. Millet üzerinde vesayet kurulmasına izin vermeyecektir. Onun için bu Anayasa değişikliğini yaptık. Ne engeller ile karşılaştığımızı millet biliyor. Haktan, hukuktan asla geriye dönüş yok. Türkiye'nin hiçbir vatandaşı herhangi bir sebeple ötekileştirilmeyecek.

    'YALAN YANLIŞ BEYANLAR…'

    • TBMM Genel Kurulu
      © AA / Murat Kaynak
      'Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı yasalaştı
      Bizim siyasetimiz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak olmuştur. Milletimiz 16 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyecektir. İnşallah emeklilerimize Haziran ayında ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri diyor ki “Ödeme yapmayacaklar. Yapsalar da 1000 TL’den az ödeme yapılacak." Kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar.

    'AK PARTİ'NİN SÖZÜ SENETTİR'

    • Faruk Özlü
      © AA /
      Özlü: Yerli otomobilde sözleşme imzalanmasını ve CEO açıklanmasını erteliyoruz
      Buradan bir kez daha bu yalanları atanlara milletin kürsüsünden şunu söylüyorum: AK Parti’nin sözü senettir. Söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır. Ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize 1000 TL bayram ikramiyesi verilecektir nokta. Eline geçen para brüt değil net. Sadece emeklilerimiz şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er, erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak.
    Etiketler:
    AK Parti, Binali Yıldırım, Filistin, İsrail, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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