İnce'den Erdoğan'a: 3 gün ne konuştunuz İngiltere'de?

Kırklareli mitinginde konuşan İnce'nin ifadeleri şöyle:
- F-35 uçaklarını 6 senedir ABD'den istiyoruz. Parasını veriyoruz, uçağı vermiyor. Bu uçakların en belirgin özelliği, helikopter gibi yukarıdan aşağıya inebilmesi. Parasını verdiğimiz halde F-35'leri 6 senedir vermiyorsunuz? Bu soru 2. Soru 3. Neden 6 senedir vermediğini uçakları, seçimden 3 gün önce veriyorsunuz? Sizin gözünüzü boyamak için aziz Türk milleti.
- Dün Amerikalılardan haber geldi. 'Henüz Türkiye Cumhuriyeti bizden Fethullah Gülen’i usulüne uygun istemedi' dediler. Neden istemedi? Çünkü konuşur diye korkar. Eski ortaklıklarını anlatır diye korkuyorlar.
18 Mayıs 2018
- ('CHP, İnce'yi yalnız bıraktı' eleştirisine) Vicdansız insafsız kim dedi sana. Bak şimdi burada en az 20 milletvekili var. Ben parti rozeti yerine Türk bayrağı astım. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım için buraya tek başıma çıkıyorum arkadaşlarımı tanıtmıyorum. Dertleri başka, dertleri sözde benim moralimi bozacaklar. Yalnız olan biri var Türk medyası bugün yalnızdır. Japonya’dan bugün röportaj talep ediyorlar.
FAKIBABA'YA: VİCDANSIZ
- Yakında bayram geliyor. Bayram deyince aklımıza baklava geliyor. Fıstığın kilosu 220 lira olmuş. Bakan çıkmış böyle olursa dışardan alırız diyor. Vicdansız. Fıstığın adı Antep Fıstığı, sende hiç vicdan yok mu? Tarım Bakanı'nın adı Fakıbaba, milletin adı fakir baba. İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı artık ekilmiyor. Buğday'ın artışı yüzde 11, mazotun artışı yüzde 27. 30 milyar para vermeleri gerekirken tarıma, 12 milyar verdiler. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. O borcu bu köylü çocuğu hemen ödeyecek.© AA / Mehmet Fatih Aslan
'TÜRKİYE'DE ABD VE ŞAM BÜYÜKELÇİSİ YOK'
- Tam 1 yıldır Türkiye'de Amerikan Büyükelçisi yok. Türkiye, ABD'nin gözünde bir katiple idare edilecek bir ülkedir. Daha ilginci, Türkiye'nin Şam'da büyükelçisi yoktur. Yıllardır yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. Suriyelilere 40 milyar dolar harcamışız. Ama Suriye'de elçimiz yok. Nasıl çözeceğiz bu sorunları? 40 milyar dolar paramız gitmiş. Ev yapsak 2 milyon ev yapıyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, ABD ile ilişkiler büyükelçilik düzeyinde olacak. Suriye'de büyükelçimiz olacak. Bağımsız, onurlu, başı dik. Böyle çözeceğiz sorunları.
'MİTİNG YAPACAK, MÜSLÜMANLAR İÇİN DEĞİL SEÇİM İÇİN'
- Bugün sayın Erdoğan miting yapıyor Filistin'le ilgili. Hiçbir itirazım yok. AK Parti Genel Başkanı'na yardımcı olmak istiyorum. Milletimizin önünde söz veriyorum. İsrail mallarını boykot edecek misin? Hayır. Anlaşmaları iptal edecek misin? Hayır. Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin? Hayır. Sadece miting yapacağım diyor. Miting Filistinliler, Müslümanlar için değil. O miting seçim içindir.© AA / Volkan Furuncu
'ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİNİ SEÇİM İÇİN Mİ KULLANDIN?'
'2008'DEN BERİ EMEKLİ MAAŞI DÜŞÜYOR'
- 2008'den bu yana her emekli olanın maaşı düşüyor. 840 lira emekli maaşı var. Türkiye'de en düşük emekli maaşıyla en yüksek maaş arasındaki fark 9 kat oldu. Finlandiya'da bu 2 kat. Türkiye'de 6500 liraya da var, 840 liraya da var. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, hiç üretimi arttırmazsa sadece gelir dağılımını adaletli yapsak, herkesin maaşı 2 katına çıkar.© AA / Murat Kaynak
'BU ÇOCUKLARIN SINAVINDAN NE İSTİYORSUN?'
- AK Partili annelere sesleniyorum. Sizin partiniz mi daha değerli, yoksa çocuğunuz mu? 24 Haziran üniversite sınavı vardı. Size soruyorum, seçimin tarihi mi önemli sınavın mı? Bu ülkenin çocuklarını düşünmeyip, kendi koltuğunuzu düşünüyorsunuz. Bu çocukların sınav tarihlerinden ne istiyorsunuz?
- O şeker fabrikalarını alan iş adamlarına sesleniyorum. Sakın güvenmeyin. Yeniden gözden geçireceğiz, bunu herkes böyle bilsin.
'SARAY YAPTIN 2 MİLYAR LİRAYA…'
- 2018'in ilk 4 ayında devlet 324 milyon lira kira ödemiş. Mesela araç kiralamaya 174 milyon harcamış. Nereden bulacaksın diyor parayı? Tasarruf edeceğim işte. Saray yaptın 2 milyar liraya. O paraya 100 bin ev yapılırdı, 100 bin ev.
'DİNDAR NESİL YETİŞTİRECEKMİŞ, SENİN NE HADDİNE?'
- Anneler size söz veriyorum, çocuklarınız temiz tuvaleti olan okula gidecek. Güven içinde okula gidecekler. Servis zulmü yaşamayacak, sınava girerken ücret ödemeyecek. Çocuklarınız uluslararası sınavlarda sonuncu olmayacak. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Hurafelere değil, bilime hazırlayacağız, bilime. Dindar nesil yetiştirecekmiş, senin haddine mi? Sana mı kaldı? Biz dinimize sadık değil miyiz? Senin dindar veya kindar bir nesil yetiştirmek gibi bir görevin yok ama bu çocuklara matematik öğretme görevin var. Bunu öğreteceksin.© AA / Zekeriya Güneş
'TELEVİZYONLARDA TEZEK DİYEN BİR CUMHURBAŞKANI DEĞİL, GELECEKTEN BAHSEDEN BİR CUMHURBAŞKANI…'
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