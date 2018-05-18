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    Muharrem İnce

    İnce'den Erdoğan'a: 3 gün ne konuştunuz İngiltere'de?

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük İngiltere ziyareti ile ilgili konuştu. Erdoğan'ın Londra'da yaptığı toplantıların toplam 5 saat sürdüğünü söyleyen CHP adayı, "16 yıl içinde bir ilde 3 gün kaldı mı? Ne konuştunuz orada?" sorusuna cevap istedi.

    Kırklareli mitinginde konuşan İnce'nin ifadeleri şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
      © AA /
      Reuters: Erdoğan'la görüşen uluslararası yatırımcılarda 'şok ve dehşet'
      Sayın Erdoğan Londra'ya gitti. Londra'da 3 gün kaldı. Şimdi size soruyorum, sayın Erdoğan Anadolu'da veya Trakya'da 16 yıl içinde, 3 gün bir şehirde kaldı mı? 3 gün İngiltere'de ne konuştunuz?
    • F-35 uçaklarını 6 senedir ABD'den istiyoruz. Parasını veriyoruz, uçağı vermiyor. Bu uçakların en belirgin özelliği, helikopter gibi yukarıdan aşağıya inebilmesi. Parasını verdiğimiz halde F-35'leri 6 senedir vermiyorsunuz? Bu soru 2. Soru 3. Neden 6 senedir vermediğini uçakları, seçimden 3 gün önce veriyorsunuz? Sizin gözünüzü boyamak için aziz Türk milleti.
    • Dün Amerikalılardan haber geldi. 'Henüz Türkiye Cumhuriyeti bizden Fethullah Gülen’i usulüne uygun istemedi' dediler. Neden istemedi? Çünkü konuşur diye korkar. Eski ortaklıklarını anlatır diye korkuyorlar.
    • ('CHP, İnce'yi yalnız bıraktı' eleştirisine) Vicdansız insafsız kim dedi sana. Bak şimdi burada en az 20 milletvekili var. Ben parti rozeti yerine Türk bayrağı astım. 80 milyonun  cumhurbaşkanı olacağım için buraya tek başıma çıkıyorum arkadaşlarımı tanıtmıyorum. Dertleri başka, dertleri sözde benim moralimi bozacaklar. Yalnız olan biri var Türk medyası bugün yalnızdır. Japonya’dan bugün röportaj talep ediyorlar. 

    FAKIBABA'YA: VİCDANSIZ

    • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
      © AA / Mehmet Fatih Aslan
      Fakıbaba: Çocuğuma baklava götüreceksem mutlaka cevizli götürmek zorunda mıyım?
      Yakında bayram geliyor. Bayram deyince aklımıza baklava geliyor. Fıstığın kilosu 220 lira olmuş. Bakan çıkmış böyle olursa dışardan alırız diyor. Vicdansız. Fıstığın adı Antep Fıstığı, sende hiç vicdan yok mu? Tarım Bakanı'nın adı Fakıbaba, milletin adı fakir baba. İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı artık ekilmiyor. Buğday'ın artışı yüzde 11, mazotun artışı yüzde 27. 30 milyar para vermeleri gerekirken tarıma, 12 milyar verdiler. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. O borcu bu köylü çocuğu hemen ödeyecek.

    'TÜRKİYE'DE ABD VE ŞAM BÜYÜKELÇİSİ YOK'

    • Tam 1 yıldır Türkiye'de Amerikan Büyükelçisi yok. Türkiye, ABD'nin gözünde bir katiple idare edilecek bir ülkedir. Daha ilginci, Türkiye'nin Şam'da büyükelçisi yoktur. Yıllardır yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. Suriyelilere 40 milyar dolar harcamışız. Ama Suriye'de elçimiz yok. Nasıl çözeceğiz bu sorunları? 40 milyar dolar paramız gitmiş. Ev yapsak 2 milyon ev yapıyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, ABD ile ilişkiler büyükelçilik düzeyinde olacak. Suriye'de büyükelçimiz olacak. Bağımsız, onurlu, başı dik. Böyle çözeceğiz sorunları.

    'MİTİNG YAPACAK, MÜSLÜMANLAR İÇİN DEĞİL SEÇİM İÇİN'

    • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA / Volkan Furuncu
      Bahçeli: Yarın Kudüs için Yenikapı'da olacağız
      Bugün sayın Erdoğan miting yapıyor Filistin'le ilgili. Hiçbir itirazım yok. AK Parti Genel Başkanı'na yardımcı olmak istiyorum. Milletimizin önünde söz veriyorum. İsrail mallarını boykot edecek misin? Hayır. Anlaşmaları iptal edecek misin? Hayır. Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin? Hayır. Sadece miting yapacağım diyor. Miting Filistinliler, Müslümanlar için değil. O miting seçim içindir.

    'ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİNİ SEÇİM İÇİN Mİ KULLANDIN?'

    • TL - para - Türk lirası - BES
      © AA /
      Örtülü ödenekten 3 ayda 544 milyon lira harcandı
      Türkiye'de AKP ile birlikte bir örtülü ödenek tartışması başladı. Başbakanlar kullanırdı eskiden. Kanunu değiştirdiler, cumhurbaşkanı da kullanır oldu. Hem Binali Yıldırım, hem Erdoğan kullanıyor. Sıkı durun. 2018'in ilk 4 ayında 747 milyon örtülü ödenek kullanıldı. Nereye kullandın bunu bu kadar? Seçim çalışmalarına mı kullandın, bilelim? Benim cumhurbaşkanlığımda, istihbarat çalışmaları hariç, meclisteki iki büyük partiye göstereceğim örtülü ödenek harcamalarını.

    '2008'DEN BERİ EMEKLİ MAAŞI DÜŞÜYOR'

    • TBMM Genel Kurulu
      © AA / Murat Kaynak
      'Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı yasalaştı
      2008'den bu yana her emekli olanın maaşı düşüyor. 840 lira emekli maaşı var. Türkiye'de en düşük emekli maaşıyla en yüksek maaş arasındaki fark 9 kat oldu. Finlandiya'da bu 2 kat. Türkiye'de 6500 liraya da var, 840 liraya da var. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, hiç üretimi arttırmazsa sadece gelir dağılımını adaletli yapsak, herkesin maaşı 2 katına çıkar.

    'BU ÇOCUKLARIN SINAVINDAN NE İSTİYORSUN?'

    • AK Partili annelere sesleniyorum. Sizin partiniz mi daha değerli, yoksa çocuğunuz mu? 24 Haziran üniversite sınavı vardı. Size soruyorum, seçimin tarihi mi önemli sınavın mı? Bu ülkenin çocuklarını düşünmeyip, kendi koltuğunuzu düşünüyorsunuz. Bu çocukların sınav tarihlerinden ne istiyorsunuz?
    • O şeker fabrikalarını alan iş adamlarına sesleniyorum. Sakın güvenmeyin. Yeniden gözden geçireceğiz, bunu herkes böyle bilsin.

    'SARAY YAPTIN 2 MİLYAR LİRAYA…'

    • 2018'in ilk 4 ayında devlet 324 milyon lira kira ödemiş. Mesela araç kiralamaya 174 milyon harcamış. Nereden bulacaksın diyor parayı? Tasarruf edeceğim işte. Saray yaptın 2 milyar liraya. O paraya 100 bin ev yapılırdı, 100 bin ev.

    'DİNDAR NESİL YETİŞTİRECEKMİŞ, SENİN NE HADDİNE?'

    • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay
      © AA / Zekeriya Güneş
      AK Partili Aktay: Gülencileri eskiden 'dindar STK' olarak görüyorduk
      Anneler size söz veriyorum, çocuklarınız temiz tuvaleti olan okula gidecek. Güven içinde okula gidecekler. Servis zulmü yaşamayacak, sınava girerken ücret ödemeyecek. Çocuklarınız uluslararası sınavlarda sonuncu olmayacak. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Hurafelere değil, bilime hazırlayacağız, bilime. Dindar nesil yetiştirecekmiş, senin haddine mi? Sana mı kaldı? Biz dinimize sadık değil miyiz? Senin dindar veya kindar bir nesil yetiştirmek gibi bir görevin yok ama bu çocuklara matematik öğretme görevin var. Bunu öğreteceksin.

    'TELEVİZYONLARDA TEZEK DİYEN BİR CUMHURBAŞKANI DEĞİL, GELECEKTEN BAHSEDEN BİR CUMHURBAŞKANI…'

    • Muharrem İnce
      © Fotoğraf : CHP
      İnce'den 'CHP pisliktir, çöplüktür' diyen Erdoğan'a: Testinin içinde ne varsa ağzından o akar
      Televizyonlarda tezek diyen, pislik diyen, çukur diyen bir cumhurbaşkanı değil, gelecekten bahseden bir cumhurbaşkanı olacak. 24'ünde cumhurbaşkanı olayım, 25'inde dolar düşecek, bundan emin olun. Neden düşecek? Uluslararası piyasalara güven vereceğiz? Bağımsız mahkemelerin olduğu bir Türkiye diyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağız. Ekonomi Bakanı, kur artışını takmıyorum diyor. Ekonomi ciddi bir iştir, böyle bir şey diyebilir mi ekonomi bakanı? 2022'de olması gereken dolar seviyesi 2018'de gelmiş, uçuruma gidiyoruz. Buradan başı dik, onurlu, millete sevdalı bir politikayla çıkabiliriz ancak. Emin olun bunu başarabiliriz.
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, İngiltere, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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