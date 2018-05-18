İnce'den Erdoğan'a: 3 gün ne konuştunuz İngiltere'de?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük İngiltere ziyareti ile ilgili konuştu. Erdoğan'ın Londra'da yaptığı toplantıların toplam 5 saat sürdüğünü söyleyen CHP adayı, "16 yıl içinde bir ilde 3 gün kaldı mı? Ne konuştunuz orada?" sorusuna cevap istedi.