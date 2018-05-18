Erdoğan: Artık bu bozuk ve adaletsiz düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Kudüs'ün sırdaşı, yoldaşı, kader arkadaşı İstanbul'a hoşgeldiniz.
- İsrailli haydutlar tarafından katledilenler için harekete geçmek gerekmektedir.
- Kudüs'e sahip çıkmak barışa ve insanlığa sahip çıkmak demektir. Kudüs, müslümanların ortak hafızası, ortak mirasıdır.
- Buradaki toplantımızla Filistinli kardeşlerimize asla yalnız olmadığını söylüyoruz.
- Bugün burada bölgemizi kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz.
- Tek taraflı uluslararası hukuku çiğneyen adımların sadece müslümanlara ve hristiyanlara değil, Yahudilere de zarar vereceğini söyledik.
- Kudüs davası tüm müslümanların davasıdır. Filistin, elinde kan olan bir terör devletinin insafına bırakılamaz.
- İsrail'in yaptığı haydutluktur vahşettir devlet terörüdür. İsrail yönetimi katliamlarını yalanlarla örtebileceğini zannediyor.
- 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampında işkencete uğrayanların çocukları, Nazilerre taş çıkartan yöntemlerle Filistinlilere saldırıyor.
- Tekerlekli sandalyedekileri katletmek, annesinin kucağındaki bebekleri öldürmek nasıl izah edilebilir.
- Barış sürecinin yeniden sağlam bir zeminde işlerlik kazanması şarttır.
- Bugün ABD, işgal politikalarıyla eli kanlı İsrail'i ödüllendirmiş, barış isteyen Filistin'i ise cezalandırmıştır.
- Adalet içi natılan her adım BM Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto ediliyor. Konuyu yine Genel Kurul'a götüreceğiz.
- Kınamak, kızmak, işgal ve zulmü durdurmadı, hiçbir zaman da durdurmayacak. Kimse hakkımızı bize altın tepside ikram etmeyecek. Artık bu bozuk ve adaletsiz düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir.
Ayrıntılar geliyor..
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