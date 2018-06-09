Dünyanın en büyük inşaat gemisi, Türk Akımı için Karadeniz'e dönüyor

Türk Akımı'nın birinci hattının tamamını, ikinci hattının ise Rusya-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar olan 224 kilometrelik kısmını inşa etmiş olan Pioneering Spirit, 8 Haziran Cuma günü Rotterdam Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıktı. Projenin inşaatı 2018 sonu itibariyle tamamlanmış olacak.

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Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, Türk Akımı'nı oluşturan hatlardan ikincisini tamamlamak üzere 8 Haziran Cuma günü Rotterdam Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıktı. Söz konusu bilgi, Moskova'da gazetecilerle bir araya gelen Türk Akımı Sözcüsü Aslı Esen'den geldi.

Esen'in aktardığı bilgiye göre, daha önce Türk Akımı'nın birinci hattının tamamını, ikinci hattının ise Rusya-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar olan 224 kilometrelik kısmını inşa etmiş olan gemi, Türk Akımı için şimdi yeniden Karadeniz'e dönüyor. Boru döşeme faaliyetine kaldığı yerden devam edecek olan Pioneering Spirit, ikinci hattı da Kıyıköy sahiline ulaştırmayı hedefliyor.

Derin sulardaki boru döşeme çalışmalarına 2017 yılı Haziran ayının sonunda başlayan gemi, Karadeniz'de Rusya'dan Türkiye'ye doğru, derinliğin 2 bin 200 metrelere ulaştığı deniz tabanından ilerlerken, günde ortalama 4-5 kilometre boru hattı inşa edebiliyor.

Bu çalışmanın ardından, Türk Akımı'nın inşaatının 2018 yılı sonu itibariyle tamamlanması öngörülüyor.

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Öte yandan, toplantıda açık denizde döşenen boru hatlarından Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak olan ilk hat Türkiye kıyısına ulaştığı ve Kıyıköy'ün birkaç kilometre açığında beklediği bilgisine yer verildi.

BOTAŞ tarafından yapılacak ve Türkiye şebekesine Lüleburgaz'da bağlanacak olan kara hatlarından ilki içinse ÇED süreci tamamlandı. Kara hatlarından Avrupa'ya ilerleyecek ikincisi için Gazprom ve BOTAŞ ortak şirketinin kurulmasına ilişkin protokoller geçen hafta imzalandı.

Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde yer alan Anapa kentindeki kara çıkışı tesisinin inşaatı artık neredeyse tamamlandı. Tesisin yıl sonuna dek işletime girmeye hazır olacak.

Kara çıkışı tesisinin çevresindeki geçici inşaat alanlarının yeniden yeşillendirilmesine ise yaz aylarında başlanacak. Ayrıca Russkaya Kompresör İstasyonu da işletime hazır vaziyette bekliyor.

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Esen'in aktardığına göre, projenin Kıyıköy kısmında da önemli ilerleme var. Kıyıköy'de alım terminalinin inşaat sahasında hazırlıklar tamamlandı ve karada döşenecek borular Kıyıköy'e aktarılmaya başlandı. Ayrıca kıyı geçişini yapacak olan Boskalis şirketi inşaat öncesi etütlerini tamamladı ve inşaata başlamaya neredeyse hazır hale geldi.

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Moskova'daki toplantıda söz alan bir diğer isim, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç ise Türk Akımı projesinin önemini rakamlarla anlattı. Rusya'nın başkentinde Türk gazetecilerle bir araya gelen Grivaç "Türkiye halen Rus doğalgazının en büyük alıcılarından biri. Ülke, Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Rusya, Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğalgaz tedarik etti. Yani Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 55'ini Rusya karşıladı. Bildiğiniz gibi Rus doğalgazı Türkiye'ye Batı Hattı ve Mavi Akım olmak üzere iki hattan geliyor. Yine geçtiğimiz yıl bu iki hattın kapasitelerinin yüzde 90'ından fazlası kullanıldı" ifadelerini kullandı.

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Grivaç "Rusya için uzun vadeli sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek bir enerji güvenliği meselesi. Türkiye de bu sözleşmelerin muhatapları arasında başı çekiyor.

Türk Akımı boru hattı saydığım bu transit risklerine çare olacak. İlk hat Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlarken ikinci hat da Güney ve Güneydoğu Avrupa için aynı işlevi görecek. Gelecekte Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı artarsa bunu karşılayabilecek kapasite yaratmanın yanı sıra, Türkiye'ye ekonomik getiri sağlayacak" diye ekledi.