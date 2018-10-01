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02:12 01 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: ABD ve Almanya'ya FETÖ isim listesi verildi

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ve Almanya'ya FETÖ isim listesi verildi" dedi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz
    Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya ile yaşanan 'kesintili dönemin' 2019’da aşılabileceğini belirterek, “Bölgesel konularda, başta İdlip olmak üzere Suriye konusunda yaptıklarımızı hep şükranla anıyorlar. Gerek AB, gerek diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirerek adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

    Almanya’ya verilen 136 kişilik FETÖ listesi için “duyarlı davranılmasını” isteyen Erdoğan, “Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, Euro 2024 Avrupa şampiyonasının Almanya’da kalmasıyla ilgili, “Açık konuşayım; çok da önemsemedim. Neticede masraftan kurtulmuş olduk” görüşünü dile getirdi. Erdoğan, Suriye’de çözüm için 7 ülkeyle Small Group (KÜÇÜK GRUP) adlı bir oluşuma giden Trump’a tepki gösterirken, Merkel’le arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

    '‘BİZİMKİ DE SMALL’ DEDİM'

    Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk konuşmasını yaptı
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    İspanyol ressam Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu
    Habere göre Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    — İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Amacımız daha olumlu istikamette daha iyi yere taşımak. Şimdi bir small grup diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam 7 ülke var. Bu toplantılara Türkiye’yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye’yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump’ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel’e ‘Bizimki de small’ dedim.

    'AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK'

    — Almanya’da yaşayan büyük bir Türk topluluğu var. Ayrımcılık ve İslam karşıtlığı maalesef temel bir sorun olmaya devam ediyor. Camilere ve derneklere yönelik saldırılar endişe verici bir durumda. Bu durum Avrupa değerleri ile de çelişiyor. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve çoğulculuk kavramları bu yüzden sorgulanır hale gelebiliyor. Dolayısıyla bu tür sorunları görmezden gelmemek lazım. Köln’de 10 bine yakın vatandaşımız, cami açılışına gelmelerine rağmen bizi doğrudan dinleme imkanı bulamadılar. Alman makamları güvenlik önemli vesaire diyerek bunun mümkün olamayacağını ifade ettiler. Biz de açılışı sınırlı sayıda bir katılımla gerçekleştirmek durumunda kaldık. Ama bizim amacımız üzüm yemek. Camimizin açılışını en güzel şekilde yapalım dedik. Bunu da başardık.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in onuruna verdiği yemeğe katıldı
    © REUTERS / Reinhard Krause
    Erdoğan: Teröristleri korumak gibi bir lüksümüz yok
    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — (Almanya ziyareti) Güzel ve başarılı bir ziyaret oldu.

    'NELER OLACAĞINI SÜREÇ GÖSTERECEK'

    — (İadesi istenen terör örgütü üyeleri) İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce 4 binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD’ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar.

    — (Alman firmalarıyla görüşme) Yatırımları teşvik edeceğiz.

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Bizde kriz mriz yok
    - (Ekonomi) Ülkemizde durumu toparlamaya başladık.

    — (Almanya Cumhurbaşkanı ile yemek) Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Biz sizinle görüşmeyi yapmışız, bu konuları da görüşmüşüz. Akşam yemeğinde yapılan bir konuşmada onları tekrar dile getirmenin gereği yoktu. Almanlar bile herhalde bundan rahatsız oldular. ‘Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu’ şeklinde konuşanlar olmuş. Biz bizim ülkemizde, bir misafirimizi yemeğe davet edip, ondan sonra böyle bir girişimde bulunmayız. Medya şöyle der, şunu yazar şeklinde yersiz yaklaşımlarla ya da iç politika adına o tür tavır sergilenmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

    Can Dündar
    © AA / Onur Çoban
    Can Dündar: Dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyleyen Erdoğan, ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakacağım
    - (Can Dündar) Toplantı ve gösteri hakkından bahseden bir ülkenin salon toplantısına izin vermekten çekinmiş olması tabii ki manidar. Bunu özgürlükle bağdaştırmak zor. Ama öbür taraftan da Türkiye’de 5 yıl 10 aya mahkum olmuş birinin (Can Dündar) hukukunu aramaya soyunuyorlar. Ne alakası var bunun sizinle? Türkiye’de mahkum olmuş birisi. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Size düşen onu bize iade etmektir. Ayrıca Türkiye’de tutuklu 5-10 Almanın kendilerine verilmesini istiyorlar. Ben de onların belirli suçlardan yargılanmakta olduklarını anlattım. Almanya’da suç işleyen Türkler nasıl yargılanıyorlar ise bizde de suç işleyen kişi yabancı da olsa yargılanıyor. Kendilerine Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduğunu hatırlattım.

    'MASRAFTAN KURTULMUŞ OLDUK'

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Euro 2024'ü Almanya'nın kazandığını açıklarken üzgün gözüktü.
    © REUTERS / Harold Cunningham/Pool via REUTERS
    'Türkiye’nin EURO 2024 başvurusu duygusaldı, Almanya ise pragmatizm ortaya koydu'
    - (Euro 2024’ün Almanya’ya verilmesi) Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk.

    Ayrıntılar geliyor…

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    Etiketler:
    Almanya- Türkiye ilişkileri, FETÖ, Can Dündar, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Almanya, Türkiye
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