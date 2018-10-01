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20:20 01 Ekim 2018
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    Selahattin Demirtaş'a doğum günü için yapılan klip

    Selahattin Demirtaş'tan yeni şarkı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hapisteki eski HDP Eşbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın bestelediği yeni şarkı 'Aç Kaldık Özgürlüğe', Azad Bedran'ın yorumuyla bugün yayımlandı.

    Selahattin Demirtaş'ın 2013'te nota dersi almayı planladığı ama 'çözüm sürecinin' başlamasıyla vakit ayıramadığı bağlama ustası Azad Bedran'a hapisten bir şarkısını ulaştırdığı öğrenildi.

    Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'ın özel haberine göre Demirtaş'ın ailesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde hazır bulunan Azad Berdan, ailenin iki kızı Delal ve Dılda ile birlikte Demirtaş'ın “Korkma, bağır” şarkısını çalıp söyledi. Başak Demirtaş da elinde tuttuğu cep telefonuyla hapisteki eşine bunu dinletti.

    Telefon görüşmesinin devamında, Demirtaş, Bedran’dan kızlarına müzik dersi vermesini istedi. Bedran kabul ederken ''Şarkılarınızdan birini okuyabilir miyim'' ricasında bulundu.

    Ardından Demirtaş, avukatları aracılığıyla ''Aç kaldık özgürlüğe'' şarkısının sözlerini Bedran'a gönderdi. Ardından Başak Demirtaş da eşinin telefonda okuduğu şarkıyı kaydedip Bedran’a ulaştırdı.

    'HAYATIMDA ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE'

    Şarkının stüdyo kaydı ve klip çekimlerini gerçekleştiren bağlama ustası, Demirtaş’ın cezaevinde 12 beste yaptığını aktararak şunları söyledi:

    ''Telefonda yaptığımız görüşmede ‘Sana uygun bir beste göndereceğim’ demişti. Bana gönderdiği şarkı da tam istediğim gibi oldu. Rastgele bir şarkı göndermemesi beni gururlandırdı ve aslında sayın Demirtaş’ın bu işi ne kadar ciddiye aldığını da gösteriyor. Bu şarkı hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biri oldu.''

    NE SESİ NE GÖRÜNTÜSÜ KULLANILDI

    Bugün sosyal medyada yayımlanan şarkıyla ilgili şöyle konuştu: ''Şarkıyı müzisyen olarak ben çok sevdim, gerçekten de çok güzel bir şarkı. Şarkının sözlerine göre enstrümanları seçtik, ezgiyi seçtik. Sakin, dingin bir şarkı oldu. Klibi çekerken Sayın Demirtaş’ın ne sesini ne de görüntüsünü kullandık. İstedik ki şarkı kendini sevdirsin, Demirtaş’ın görüntüleri ya da sesi kendi şarkısının önüne geçmesin.''

    DEMİRTAŞ ŞARKILARI ALBÜMÜ

    'Aç kaldık özgürlüğe' şarkısını gelecek yıl hazırlayacağı yeni albümüne alacağını belirten Bedran, ''Selahattin başkan henüz şarkıyı dinlemedi, ama dinlemesini ve şarkının sahibi olarak ne düşündüğünü çok merak ediyorum'' diyerek ekledi:

    ''“Selahattin başkan özgür kaldığında, belki bu 12 şarkıya albüm yaparız. Belki kendisi okur şarkıları ya da başka sanatçılar seslendirir, ama bu albüm onun cezaevinde yaptığı şarkılardan oluşacağı için çok önemli olacaktır.''

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