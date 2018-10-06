Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma

Evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası derinleşiyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a muhalif yazılar kaleme alan gazeteci Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'OLAY GÜNÜ BAŞLATILAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili olay günü soruşturma başlatıldığı açıklandı. Soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.

VELİAHT'TAN ARAMA İÇİN 'İZİN'

Öncesinde Veliaht Prens Selman, "Türkiye'nin İstanbul başkonsolosluğumuzu aramasına izin vermeye hazırız" açıklaması yapmıştı.

REFORMCU KANATTAN

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çarşamba saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü.

Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisine yer verilmişti.