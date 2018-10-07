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14:18 07 Ekim 2018
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    Cemal Kaşıkçı

    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'na girip çıkmaması olağanüstü bir durum

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Aktay, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Suudi Başkonsolosluğu'na girip çıkmaması olağanüstü bir durum" dedi. Aktay, CNN Türk yayınında da kameraların incelendiğini ama Kaşıkçı'nın kapıdan çıktığının görülmediğini aktardı. Türk Arap Medya Derneği ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıkladı.

    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Habertürk TV'de açıklama yaptı.

    Aktay şunları söyledi:

    — Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduğunu tam olarak ifade etmemişti. Ben de kendisine yardımcı olabileceği yönünde ifadem olmuştu.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
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    Reuters: Türk yetkililer Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne inanıyor

    — Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum.

    — Randevuyla gidiyor. 2 saat öncesinden konsolosluğa haber veriyor. Saat 13.00'te geliyorum diye bilgi veriyor. Randevulaşıyorlar. Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynı saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
    Emniyet: Kaşıkçı 2 Ekim'de gittiği Suudi Konsolosluğundan bir daha çıkmadı

    — İlk aldığım yanıt çok vahim. Girip çıkmaması olağanüstü bir durum. Orası bir konsolosluk, diplomatik bir merkez. Cemal Kaşıkçı bilinmeyen bir insan değil. Dünya çapında bir insan. Türkiye'de de tanınan bir insan. Benim de şahsi bir dostluğum var. Suudi Arabistan'ın en entelektüel insanı olarak biliniyor. Onu herkes tanıyordu. Görüşleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan. Kendisine bir şey yapılmayacağı güvenle gitmiş oldu.

    — Türk emniyeti, istihbaratı hiçbir şey kaçmaz ondan. Eğer bir operasyon o saatten sonra yapılmış olsayı kesinlikle yapılamazdı. Belli ki 13.00 ile 16.40 arasında bir şey yapılmış olacak.

    'ÖLÜ MÜDÜR DİRİ MİDİR, CESEDİNİ DAHA KOLAY TAŞIMAK İÇİN BİT ŞEYLER YAPMIŞLAR MIDIR BİLMİYORUZ'

    Aktay, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamarda ise şunları söyledi:

    — Konsolosluğun iki kapısı var, hangi kapıdan çıktı? Tüm kameraları inceledik, kapıdan girdiği gözüküyor ama çıktığı görülmüyor. Arabalarla bir çıkış olmuş olabilir, ölü müdür diri midir bilemiyoruz, öldürüldükten sonra cesedini daha kolay taşımak için bir şeyler yapmışlar mıdır bilmiyoruz.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Cemal Kaşıkçı için gösteri düzenleyenler arasında Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman da vardı.
    © REUTERS / Osman Orsal
    Selman'ı yere göğe koyamayan ABD medyası ve siyaseti, şimdi Kaşıkçı için feryat ediyor

    — Normal yollarla çıkmadığı kesin, cevaplayamıyorlar, normal yıllarla girmiş biri neden anormal çıksın?

    — Konsolosluğa giren bir insana bunu yapanlar kendi ülkelerinde neler yapıyordur? Suudi cezaevlerinde binlerce kişi tutuluyor, bu olay Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini gündeme getirmek için bir vesile oldu. Hayatta kalmış olma ihtimali binde bir bile olsa ona sarılmaya çalışıyorum.

    Emniyetin verdiği bilgiye göre Kaçıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki randevusuna gitti ve bir daha dışarı çıkmadı.

    TÜRK ARAP MEDYA DERNEĞİ: DEVLETLER GEREKİRSE BÜYÜKELÇİLİKLERİ KAPATMALI, DİPLOMATLARI SINIRDIŞI ETMELİ

    Öte yandan A Haber'e konuşan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, "Öldürüldüğüne dair kanıtlar var. İçeride misafirhanede olduğunu, daha sonra da çıkarıldığını düşünüyorduk. Ancak öldürüldüğünü birkaç yerden teyit ettik. Detaylar açıklanacak" duyurusu yaptı.

    Kışlakçı, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada da 'Öldürüldü' bilgisinin Türk yetkililerden geldiğini söyledi: "Kaşıkçı'ya yönelik bir itham da yoktu. Tek yaptığı uyarı 'Yemen'deki savaşı sonlandırın'dı. Konsolosluğa gelirken bile 'Sadece sorgulama olabilir' endişesi vardı. Daha sert açıklamalarımız olacak. Devletler gerekirse büyükelçilikleri kapatmalı, diplomatları sınırdışı etmeli. Kesin açıklamalar yapıldıktan sonra önce cenaze törenimiz olacak."

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    Etiketler:
    Başkonsolosluk, Türk Arap Medya Derneği, AK Parti, Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı, Yasin Aktay, Suudi Arabistan
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