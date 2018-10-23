Türkiye'nin Washington Büyükelçisi: İdlib anlaşması uygulanırsa onlarca Avrupalı ve ABD'linin de hayatı kurtulabilir

Kılıç, İdlib'e olası bir saldırının gerçekleşmesi durumunda binlerce kişinin ölmüş ve mülteci durumuna düşmüş olabileceğini kaydetti.
Kılıç, "Sonuç olarak bir milyona yakın mülteci Türkiye ve Avrupa'ya akın edecekti. Bu, Türkiye'yi yük hakkının sınırlarına itmenin yanı sıra — ülkemiz 3.5 milyon Suriyeli mülteciye (400 bin Kürt dahil) ev sahipliği yapıyor ve bugüne dek 33 milyar dolar harcadı- gerçek güvenlik risklerine de neden olacaktı" değerlendirmesinde bulundu.
'İDLİB MUTABAKATINA ULUSLARARASI TOPLUMDAN KARARLI BİR DESTEK GELMELİ'
"Yakın zamanda Brüksel, Paris ve İstanbul'daki menfur saldırılarda şahit olduğumuz üzere teröristler, mülteci gruplarının arasına sızabilir ve masum sivilleri hedef alabilirler. Yeni bir mülteci akını, radikal terör gruplarına benzer fırsatları verebilir. Uluslararası toplumun masum sivilleri koruma konusundaki isteksizliği, Batı'nın Müslümanların iyiliğini istemediğini ve kendi menfaatlerine göre hareket ettiğini iddia eden aşırıcı grupların ekmeğine yağ sürüyor".
Mutabakat gereği Türk ve Rus askerlerin İdlib çevresinde derinliği 9-12 kilometre civarında olan silahsız bölgede devriye gezeceğini kaydeden Kılıç, bu bölgeden ağır silahların çekilmesinin tamamlandığını ifade etti.
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