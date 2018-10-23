Türkiye'nin Washington Büyükelçisi: İdlib anlaşması uygulanırsa onlarca Avrupalı ve ABD'linin de hayatı kurtulabilir

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Defense One" haber sitesi için kaleme aldığı makalesinde, Türkiye'nin Rusya ile İdlib üzerine imzaladığı mutabakatla milyonlarca sivilin hayatını kurtardığını ve anlaşmanın uluslararası toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini kaydetti.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI BM: Rusya ve Türkiye, İdlib anlaşmasının süresini uzatacak

"İdlib Neden Önemli" başlıklı makalesinde Kılıç, "Hükümetim tarafından 11 saatlik görüşme sonrasında varılan anlaşma, on binlerce Suriyelinin hayatını kurtardı. Tamamen uygulanabilirse onlarca Avrupalı ve Amerikalının hayatını da kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Kılıç, İdlib'e olası bir saldırının gerçekleşmesi durumunda binlerce kişinin ölmüş ve mülteci durumuna düşmüş olabileceğini kaydetti.

Kılıç, "Sonuç olarak bir milyona yakın mülteci Türkiye ve Avrupa'ya akın edecekti. Bu, Türkiye'yi yük hakkının sınırlarına itmenin yanı sıra — ülkemiz 3.5 milyon Suriyeli mülteciye (400 bin Kürt dahil) ev sahipliği yapıyor ve bugüne dek 33 milyar dolar harcadı- gerçek güvenlik risklerine de neden olacaktı" değerlendirmesinde bulundu.

'İDLİB MUTABAKATINA ULUSLARARASI TOPLUMDAN KARARLI BİR DESTEK GELMELİ'

Türkiye'nin müzakere ettiği İdlib mutabakatına uluslararası toplumdan kararlı bir desteğin gelmesi gerektiğini, aksi takdirde yeni bir mülteci krizinin baş göstereceğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Brüksel, Paris ve İstanbul'daki menfur saldırılarda şahit olduğumuz üzere teröristler, mülteci gruplarının arasına sızabilir ve masum sivilleri hedef alabilirler. Yeni bir mülteci akını, radikal terör gruplarına benzer fırsatları verebilir. Uluslararası toplumun masum sivilleri koruma konusundaki isteksizliği, Batı'nın Müslümanların iyiliğini istemediğini ve kendi menfaatlerine göre hareket ettiğini iddia eden aşırıcı grupların ekmeğine yağ sürüyor".

Mutabakat gereği Türk ve Rus askerlerin İdlib çevresinde derinliği 9-12 kilometre civarında olan silahsız bölgede devriye gezeceğini kaydeden Kılıç, bu bölgeden ağır silahların çekilmesinin tamamlandığını ifade etti.