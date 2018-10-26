AK Partili Aktay: Kaşıkçı cinayetinde asıl hedef Türkiye'ydi

'BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?'
Dünyaca ünlü, kendisinin de değerli bir dostu olan Kaşıkçı'nın, insani ve evlilik durumu için evraklarını almaya gittiğinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda korkunç bir muameleye maruz kalarak öldürüldüğünü anlatan Aktay, "Öldürülme biçimi zaten basından izliyorsunuzdur, vahşet bir öldürme biçimi, korkunç bir vahşet. Dünyada böyle bir şey olabilir mi, insan insana böyle bir şey yapabilir mi? Hele 21. yüzyılda böyle bir şey olabilir mi? Resmi bir mekanda, bir ülkenin diplomatik dokunulmazlığının olduğu bir ortamda, ülkesine hizmet etmek üzere kurulmuş bir ortamda böyle bir iş olabilir mi?" diye konuştu.
'DAYANAKLARIMIZ, VERİLERİMİZ TAM'
Dünyada komplo kuranların ve şer odaklarının bulunduğunu vurgulayan Aktay, bu odakların işlerinin fitne olduğunu dile getirdi. Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
— Türkiye aleyhine şu anda işi, gücü fitne çevirmek olan birtakım komplo odakları var. Ama onların faaliyetlerini enselemek lazım. Nitekim şu anda enseledik. Şu anda komplo yapılmak istendi Türkiye'ye. Hedef Kaşıkçı falan değildi. Bir taşla 10 kuş vuracaklardı, biri de Kaşıkçı olacaktı. Ama asıl hedef Türkiye'ydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın süreci idare etme biçimi gerçek bir siyaset dehalığı. Bir kriz var ortada ve bu krizi nasıl idare edelim? Bu uluslararası ilişkiler dersinde tez konusu yapılsa yeridir. Çok incelenmesi gereken bir hadise. Çünkü uluslararası boyutları olan bir kriz var ve bu kriz nasıl idare edilir? Netice itibarıyla biz adalet talep ediyoruz. Adalet talep ederken de kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz.
'O 15 KİŞİYİ KİM YÖNLENDİRDİ?'
'BU İŞİ KİM PLANLADIYSA KENDİ KENDİNİ VURMUŞ OLDU'
"Suçlular kimlerse cezalandırılacak" diyenlerin en başta zanlı durumuna düşen, emri verme ihtimali en yüksek olan insanlar olduğunu dile getiren Aktay, "Onlar söylemeye devam ediyorlar. Şu anda geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Suç itiraf edilmiş, tetiği kimin çektiği biliniyor. Tetiği birilerinin çektirmiş olduğu da kesin, onda da bir şüphe yok. Bu sefer tetiği kimin çektirdiği sorusu var. Plan bahsedilenden daha büyük bir plan. Sadece Kaşıkçı'nın öldürülmesi planı değil. Kaşıkçı'yı öldürmenin ötesinde" değerlendirmesini yaptı.
'ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BİR MALİYETİ OLUR'
— Çünkü bunun uluslararası ilişkilerde bir maliyeti olur. Ne olacaktı? İstanbul kazan, bütün dünya istihbaratı kepçe, Kaşıkçı'yı arıyor olacaktı. Ortaya çıkacak hikaye, 'İstanbul Sultanahmet'te turistler kayboluyor.' Şu anda bizim hesap sorduklarımız, bize şöyle hesap soracaktı; 'O üzerine titrediğimiz, dünyaca ünlü, hepimize ışık tutan Kaşıkçı nerede?' Onu öldürenler bize onun nerede olduğunun hesabını soracaklardı. Plan buydu.
'EKONOMİK SIKINTI İÇİNDEKİ TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR KRİZE DÖNÜŞEBİLİRDİ'
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