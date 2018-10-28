‘İstanbul zirvesi Erdoğan ve Putin’in başarısı’

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Dr. Hasan Oktay, İstanbul’da gerçekleşen Suriye zirvesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başarısı olduğunu belirtti.

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ortak bildirisi yayınlandı

RIA Novosti’ye konuşan Oktay, Türkiye ve Rusya’nın Astana ve Soçi’de yürüttüğü sürece Fransa ve Almanya’nın katılmasının Suriye görüşmelerine katılanların sayısını artırdığını belirterek, bunun Putin ve Erdoğan’ın başarısı olarak gösterilebileceğini kaydetti.

İstanbul zirvesinin, dört ülkenin Suriye’nin toprak bütünlüğüne garanti vermesiyle tarihe gireceğini söyleyen Oktay, ayrıca İdlib ve Fırat’ın doğusundaki sorunlar ile teröre karşı ortak mücadele niyetinin net bir şekilde belirlendiğini ifade etti.