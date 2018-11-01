İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer Kıbrıs'a yapıldı

© Fotoğraf : DHA İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli sefer yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli sefer, Kuzey Kıbrıs'taki Ercan Uluslararası Havalimanı'na Boeing — 737 tipi uçakla yapıldı.

TSİ 18.55'te Ercan Havalimanı'na inen uçak, su takıyla karşılandı.

'TARİHİ BİR AN'

Uçağın gelişi dolayısıyla düzenlenen törene katılan Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferinin Kuzey Kıbrıs'a yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Tarihi bir an yaşıyoruz" dedi. Bunun Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a verdiği önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Atakan, İstanbul Havalimanı'nın açılışında da bulunduğunu hatırlattı. Atakan, Kuzey Kıbrıs'a ulaşımın en önemli yolunun havalimanları olduğuna dikkati çekerek, İstanbul Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs'a sefer ağı oluşturmanın önemine işaret etti.

Yolculardan Betül Atakoğlu da ilk yurt dışı seferinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun" dedi. İstanbul Havalimanı'nın muhteşem olduğunu söyleyen Kerem Özdemir ise "Tamamlasın daha da güzel olacak" diye konuştu.

Öte yandan Ercan Havalimanı İşletmeciliği, İstanbul Havalimanı'ndan ilk seferi yapan yolcuları çiçeklerle karşıladı.