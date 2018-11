‘Türkiye, en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefini verimli enerjiyle gerçekleştirecek’

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Bakan Dönmez: Avrupa’nın enerji arz güvenliği açısından önemli bir rolümüz var

Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı "Türkiye'nin Enerjisi Yükseliyor" teması ile İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış ve TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş'ın yanı sıra çok STK temsilcisi katıldı. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Bakan Dönmez "Türkiye ekonomisi, her türlü provokasyon her türlü açık ve gizli saldırıya rağmen son 16 yıldır rekor kıran büyümelerle başarılı bir performans sergiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve sağlam siyasi istikrarımızla Türkiye inşallah bu yüzyıla damgasını vuran ülkelerin başında gelecek. Şu hususu ortaya koymak istiyorum; enerjide kaynak zengini bir ülke değiliz maalesef. Bu nedenle kaynaklarımızı azami verimlilikte kullanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yurtdışı kaynakları her bir ilave enerji arzı ekonomimize ekstra yük demektir. Burada ihtiyacımız olan tek şey konuya kısa vadede değil, uzun vadede bakarak gereken dönüşümü bir an önce hayata geçirmektir" dedi.

‘TÜRKİYE'NİN HEDEFİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK'

Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefini hatırlatan Dönmez "Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak. Bunu yapmak istiyorsak enerji yoğunluğumuzu en az küresel rekabette en önde olan ülkeler seviyesine hatta daha alta çekmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Yapacağımız şey belli; verimli enerji, yüksek katma değer. 2023 yılına kadar enerji verimliliği alanında yaklaşık 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılına kadar kümülatif olarak yaklaşık 24 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız. 2033 yılına geldiğimizde ise elde edeceğimiz tasarruf miktarı yatırım miktarının yaklaşık 3 katı kadar olacak. Başka bir ifadeyle bir koyup üç kazanmış olacağız" dedi.

‘DÜNYA BANKASI İLE 200 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI'

© Flickr / World Bank Photo Collection Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma

Türkiye'nin enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına vardığına işaret eden Dönmez " Önümüzdeki dönem, kamuda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına da vardık. Bunu inşallah İller Bankası üzerinden, kamu binalarımızın başta ısı yalıtımı olmak üzere enerji tasarrufuna dönük çalışmaları için merkezi idari birimlerin ve belediyelerle birlikte yerel yönetimler uzun vadeli ve düşük faizli bu kaynaktan yararlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, DÜNYADAKİ BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 75'İNE SAHİP'

© AA / İslam Yakut Albayrak'tan bor açıklaması

TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ise Türkiye'nin yakıt olarak kullanabileceği kaynakların kıt olduğuna işaret ederek "Türkiye, doğal kaynaklara baktığımızda enerjiye dönüşebilecek doğal kaynaklarımızın biraz kıt olduğu bir ülke. Yakıt olarak kullanabileceğimiz bazı kaynaklar olmasına rağmen milli hassasiyetimizin çok zirvede olduğu yer altındaki madenlerimizin, zenginliklerimizi koruyarak tüketime ulaşmasının engellenmeye çalışıldığı süreci, 16 yıla ait gözlemlerimle ifade etmeye çalışıyorum. Mesela, Türkiye dünyadaki bor madeni rezervlerinin yüzde 75'ine sahip bir ülke. Otomotiv sanayisinde akaryakıta katkı maddesi olarak kullanılır, verimliliği artıracak bir madde. Ama her ne hikmetse bunun dünyada ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlayacak gelişmeyi engelleyecek hassasiyetlerimizin var olduğunu görüyorum. Bor, camda, metalde, porselen sanayii gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Ama kullanılan ürün yapılan değerlerin ya da ortaya çıkabilecek değerlerin kıyaslandığı zaman çok düşük bir miktarda. Geçenlerde, 1 milyar dolarlık bor ürünleri ihracatımız gerçekleştirildiği söylendi. Yani büyük bir gelişme olduğunu söylüyorlar ama bu 1 milyar dolarlık ürünün enerji olarak dönüştürüldüğündeki yapacağı katkının ne olduğunu herhalde iyi görmek gerekir. Verimliliği artırmak en önemli meselelerden birisi ama verimliliği arttrırken de dikkat etmemiz gereken konu israfı önleyebilmek. Tasarruf ve verimlilik paralel gittiği takdirde bizim kıt kaynaklarımızın en iyi şekilde veya verimli bir şekilde kullanabilme imkanımızın varlığını söyleyebiliriz" dedi.

‘ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YÜZDE 25 İYİLEŞME SAĞLADIK, 2023'E DEK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Toplantının açılışında konuşan bir diğer isim, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da, Türkiye'nin 2023 sosyal kalkınma ve ekonomik büyüme hedefine ulaşabilmesi için sanayi, ulaşım, inşaat, tarım ve bilhassa enerji sektörlerinde verimliliği artırmaya yönelik projeler gerçekleştireceklerine işaret ederek "Pek çok teknolojik gelişmeye sahne olan 21. yüzyıl, aynı zamanda bir ‘enerji çağı'. Ülkelerin konumlarının enerjiye göre belirlendiği bir dünyada, ilk 10 ekonomiden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, enerji potansiyelini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bugünkü üstün gayretleri ile daha fazla açığa çıkararak arzu edilen hedefe hiç şüphesiz, ulaşacaktır" diye konuştu.

"Türkiye'nin enerjisi yükseliyor" diyen Kalsın Hepimizin bildiği üzere, enerji liginde üst sıralarda oynamanın, lider takımlar arasında yerimizi almanın yolu, kaynaklarımızı daha da verimli kullanmaktan geçiyor. 2000 yılından günümüze enerji verimliliğinde, yüzde 25 oranında iyileşme sağlamayı başardıysak, 2023'e doğru çok daha fazlasını yapmak mümkün" ifadelerini kullandı.

‘ENERJİDE İTHALAT ORANIMIZI AZALTARAK CARİ AÇIĞIMIZI KAPATMAYA KATKI SAĞLAYABİLİRİZ'

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert IMF raporunda Türkiye'ye dair enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi

Dünyadaki enerji yatırımları pastasının 1.7 trilyon dolar değerinde olduğunun altını çizen Kalsın "Enerjide ithalat oranımızı azaltarak, yerli ve milli kaynaklarımızı etkin biçimde kullanarak enerji verimliliği ile elde edeceğimiz asıl büyük sonuç, enerjide bağımsızlıktır. Enerji ithalatında dünya sıralamasına bakıldığında ülkemiz üst sıralarda yer alıyor. Enerji Verimliliği, görüldüğü üzere tüm sektörlerde ciddiye alınması gereken ülkemizin cari açığını kapatmasında en büyük kaldıraç etkisine sahip büyük bir potansiyeldir.

Son yıllarda Türkiye'de özellikle enerji alanında planlı ve kararlı şekilde çok ciddi adımlar atıldığına ve yatırımlar yapıldığına işaret eden Kalsın "6.3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafineri ve özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızı kullanma adına atılmış en önemli adımlardan birisi olan Fatih sondaj gemisinin faaliyetlerine başlaması enerji alanında atılmış çok ciddi projelerdir. Dünyanın en büyük havalimanı olan Istanbul havalimanın açılması ise gururla söyleyebilirim. Tüm jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen, Türkiye şeffaf ve rekabetçi yapısıyla öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyi başarmıştır" diye ekledi.