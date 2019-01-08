Erdoğan: Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır

© AA / Halil Sağırkaya ABD heyeti Türkiye'de: Kalın-Bolton görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü

AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' Erdoğan'ın görüşmeyi reddettiği (ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John) Bolton, Ankara'dan ayrılıyor ' haberlerine atfen "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı, bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bugün Ankara'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton başkanlığındaki ABD heyeti görüştü https://t.co/IsSjPj14fR pic.twitter.com/VDHoxOciNq — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 8, 2019

Öte yandan Erdoğan, Kalın- Bolton görüşmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile şu anda bir randevulaşma olmadığını ama her an bir görüşme yapabileceğini söyledi.

Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili bir soruya da "Bizim biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Her an olabilir. Bu ziyaretten sonra hemen bir irtibata geçmek gerekebilir" ifadelerini kullandı.