Reuters: ABD'nin verdiği muafiyet kapsamında Türkiye İran'dan petrol alımına yeniden başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca 'tarihin en büyük yaptırımından, bugüne değinki en büyük darbeden' söz etmesine karşın İran'dan petrol alımıyla ilgili yaptırımlardan 8 ülkeye geçici muafiyet sağlaması kapsamında, Türkiye, İran petrolü ithalatına yeniden başladı.

Trump yönetiminin 5 Kasım'da İran'a tam teşekküllü yaptırımları açıklamasına koşut olarak İran'da petrol alımına bir ay ara veren Türkiye'nin yeniden düğmeye bastığı belirtildi.

Reuters'e konuşan ticaret ve nakliyat kaynakları, Türkiye'nin İran'dan ham petrol alımını yeniden başlattığını söyledi.

ABD'nin İran'dan petrol alımına getirdiği yaptırımlardan 8 ülkeye geçici muafiyet sağlaması kapsamında, Türkiye'ye yılda 3 milyon ithalat izni verildiği belirtilmişti. Bu da günde 60 bin varile tekabül ediyor.

Oysa Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekileceği ve tam teşekkülü yaptırım uygulayacağını açıklamasından önceki dönemde Türkiye İran'dan günde 200 bin varil ham petrol ithal ediyordu.

5 Kasım'daki yaptırım açıklaması öncesi İran'dan petrol alımında azaltıma gitmeye başlayan Türkiye, kasım ayında ithalatı sıfıra indirmişti.

Reuters'e konuşan ticaret ve nakliyat kaynakları, aralık ayında ise Türkiye'nin İran'dan 54 bin varile denk gelen iki tanker dolusu petrol aldığını söyledi.

Buna göre Solan tankeri Aliağa, Deniz Topazı 1 tankeri de Türünçiftlik limanlarına sevkşyat yaptı.