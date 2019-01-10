TSK, Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan dev tatbikata hazırlanıyor

TSK, ilk kez Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan bir dev tatbikata hazırlanıyor. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 462 bin kilometrelik alanda yapılacak “Mavi Vatan” tatbikatına Deniz Kuvvetleri'nin yanısıra Kara ve Hava birlikleri katılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ve Kıbrıs ile Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerginliklerin üzerine Türkiye'nin denizlerdeki denizlerdeki egemenlik alanlarına '462 bin kilometrelik mavi vatan' sözleriyle işaret etmişti. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak Mavi Vatan Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm unsurlarının yanı sıra Hava ve Kara Kuvvetleri'nden bazı unsurların da katılımıyla icra edilecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre milli savaş sistemlerinin yoğun olarak kullanılacağının bildirildiği 'Mavi Vatan-2019' hava-deniz tatbikatında, Türk Donanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri'nin olası harp senaryoları üzerinden caydırıcı gücü sergilenecek. Tatbikatın Ege ve Doğu Akdeniz'de, Yunanistan ve Kıbrıs tarafından tartışmalı gösterilen sahaları da içerecek şekilde Türk kıta sahanlığında yapılması bekleniyor.