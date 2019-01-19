Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak

''ORADAYDIM' DİYEBİLECEĞİMİZ BİR İŞİN BAŞLANGICINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'
Bugün hep birlikte bir ilke şahitlik etiklerini vurgulayan Bakan Varank, " 'Oradaydım' diyebileceğimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla anlatacağımız bir işin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması yirmi yılı aşkın süredir konuşulan bir husus. Bayrağında ay yıldız olan bir ülke için aslında ne kadar geç kalınmış değil mi? Dolayısıyla, bakanlığa gelir gelmez bu konu ilk gündem maddelerimizden biri oldu. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık, tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk" diye konuştu.
'DAĞINIK HALDE OLAN UZAY VE UYDU TEKNOLOJİLERİ FAALİYETLERİ TEK ELDEN KOORDİNE EDİLECEK'
'GÜÇLÜ BİR YÖNETİŞİM MODELİ İÇİNDE ÇALIŞACAKLAR'
"Uzay teknolojilerine ilişkin projelerde rol oynayan, enstitülerimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu idarelerimiz, yani tüm paydaşlarımızla Türkiye Uzay Ajansı güçlü bir yönetişim modeli içinde çalışacaklar." diyen Bakan Varank, şunları kaydetti:
'ÇARPAN ETKİSİ OLUŞTURUYOR'
— Şunu her daim akılda tutmak gerekiyor; bu işin çok ciddi bir ekonomik boyutu da var. Biliyorsunuz havacılık ve uzay teknolojileri, hem birçok alt sektörle kesişiyor hem de yaygın ve güçlü teknolojileri içinde barındırıyor. Dolayısıyla, bu alanda kazandığınız bir yetkinlik, ilgili alt sektörlere de ciddi geri besleme sağlıyor. Geliştirdiğimiz teknolojiler sosyo-ekonomik kalkınmaya büyük çapta katkı sağlıyor. Adeta bir 'çarpan etkisi' oluşturuyor. Tabii işin daha da güzel yanıysa, bu etkinin yüksek katma değerli alanlarda olması ve bizi uluslararası rekabette yukarılara hızla taşıması.
'TÜRKİYE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ İLK TESTİNİ SAVUNMA SANAYİSİNDE VERDİ'
NASA'nın 2 binin üzerinde uzay teknolojileri bazlı yeni ürün çıkarmasının, bu noktada verilebilecek en iyi örneklerden biri olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
— İşte uzay teknolojileri de bize yeni ve benzersiz bir gelişme ekseni sunuyor. Bu ekseni şekillendirmek, hedefleri somut bir vizyonla ortaya koymak ve ilerlemeleri düzenli bir şekilde takip etmek Uzay Ajansımızın görevi olacak. Bugün ilk nüveleri oluşan Milli Uzay Programı tam da bu açıdan çok önemli. İşin hem teknolojik hem de beşeri boyutu üzerinde sağlam bir beyin fırtınası gerçekleştirdiniz. Ben de sürekli arkadaşlarımla irtibat halindeydim. Çıkacak sonuçları büyük bir merakla bekliyorum.
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