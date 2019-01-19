Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: McGurk, ABD yönetimlerini Suriye konusunda yanlış yönlendirdi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'nin eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Türkiye ile ilgili yorumlarına tepki gösterdi.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN ABD’nin eski koalisyon özel temsilcisi McGurk: Türkiye güvenilmez partner

Büyükelçi Kılıç, McGurk'ün Washington Post'ta yarın yayımlanmak üzere kaleme aldığı makaledeki Türkiye değerlendirmelerine Twitter'dan tepki gösterdi.

Kılıç, paylaşımında, "ABD yönetimlerini (Suriye konusunda) yanlış yönlendirip bu sorunları yarattıktan sonra Suriye'deki zorluklardan dolayı başkalarını suçlamak ne cürettir. Onun (McGurk) memnuniyet verici ayrılığı, Suriye'de başka felaketlerin olmasını engellemede bize yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

One should have a nerve to accuse others for the challenges in Syria,when actually he is the one who has mislead the consequtive US Administrations and created these problems for all of us.His welcome departure will help us prevent further disasters in Syria — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) January 19, 2019

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan makalesine tepki göstermişti. McGurk'ün, Türkiye karşıtı söylemleri ve terör örgütlerini öven ifadelerine cevaben Kalın, şunları kaydetmişti: "Analiziniz hatalı. Türkiye'ye karşı yönelttiğiniz suçlamalar tam anlamıyla saçmalık, yalnızca bir PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek."

McGurk, makalesinde Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirirken, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığını söylemişti.