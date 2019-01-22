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23:05 22 Ocak 2019
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    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) yeni başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

    'TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1.9 milyar lira'

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de bilimsel projeleri destekleme tutarının 2002 yılında 154 milyon lira olduğunu belirterek, "Bu rakam 1.9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var" dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Mandal, Arifiye Kültür Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Mühendislik Ar-Ge İnavasyon Kampı"na katıldı.

    Burada 9 ilden gelen öğrencilere hitap eden Mandal, TÜBİTAK'ın dolaylı ya da direkt olarak yılda ulaştığı kişi sayısının 10 milyona yaklaştığını, bilim ve teknoloji alanında emek gösteren herkese değmeye çalıştıklarını söyledi.

    TÜBİTAK'ın 4 ana eksende destek programının olduğunu anlatan Mandal, "Türkiye'de 2002 yılında destekleme tutarı 154 milyon lirayken bu rakam 1.9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var. Bunun en önemli kısmını akademik destek programlarımız içeriyor, biraz daha üniversitelerimizde yürütülen projeler yani" diye konuştu.

    Kurumun son 15 yıl içerisinde elindeki bütçenin yüzde 90'ına yakınını üniversiteden ve sanayinden gelen projeleri desteklemeye kullandığını aktaran Mandal, hedef odağının yüzde 10 oranında tuttuğunu kaydetti.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Türkiye'nin düşük teknoloji ülkesinden, orta-yüksek teknoloji ülkesine geçmesinde TÜBİTAK'ın desteklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mandal, "Bunun kapasite geliştirme boyutunda tutulduğu sürece sürdürülebilirliği yok. Bunu bir üst aşamaya yüksek-teknolojiye dönüştürmek istiyorsak ki istiyoruz, desteklerimizin daha fazla hedef odaklı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    'YETKİYİ DEVRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

    Kurumun geleceğe yönelik çalışma planlarından bahseden Mandal, şöyle devam etti:

    "Orta-yüksek teknoloji üreten ülkeden yüksek teknoloji üreten ülkeye geçiş noktasında bilgi üretim yöntemlerimizi iyileştirmeye, insan kaynakları süreçlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. TÜBİTAK'ın desteklerinde artık bireyden daha çok, belli bir yerde ihtisaslaşmayı orada kritik bir kitlenin oluşmasına yönelik destek programları gerçekleşiyor. Birtakım proje desteklerini TÜBİTAK artık kendisi vermiyor, vermeyecek. Desteği bir firmaya, üniversiteye vermekten çok bir platforma vereceğiz, o platform hangi projelerin çalışılacağına, destekleneceğine kendisi karar verecek. Yetkiyi devretmeye çalışıyoruz".

    Konuşmasının ardından Mandal, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

    Etiketler:
    TÜBİTAK, Hasan Mandal, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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