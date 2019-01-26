Hürrem Sultan'ın türbesindeki tabeladan ‘Rus kökenli' yazısı kaldırıldı

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Süleymaniye Camii avlusunda bulunan Hürrem Sultan türbesindeki tabeladan ‘Rus kökenli' yazısının kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Adım adım tarihi gerçeği düzeltiyoruz. Büyükelçiliğinin başvurusu üzerine Türk tarafı, Sultan 1. Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın Süleymaniye Camii'ndeki türbesindeki yazıdan, kendisinin Rus kökenli olduğu iddia edilen metin kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 25, 2019

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Slav ve Avrupa edebiyatında Roksolana adıyla tanınan, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam Halifesi I. Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) nikâhlı eşi Hürrem Sultan'ın gerçek adı bilinmiyor. Bazı kaynaklarda Hürrem'in asıl adının Aleksandra, bazılarında ise Anastasiya Lisovskaya olduğu ileri sürülüyor.

Bununla birlikte, Rus, Ukraynalı ve Polonyalı tarihçilerin arasında Hürrem Sultan'ın kökeni ile ilgili tartışmalar da hala sürüyor.

Bazı tarihçiler Hürrem'in Ukrayna'nın batısındaki Rohatyn'de (şu anki İvano-Frankovsk bölgesi) doğduğunu ileri sürerken, kimileriyse doğum yerini Ukrayna'nın güneybatı ve orta batısını kapsayan tarihi bölge Podolya'nın Chemeritsy kasabası (şimdiki Hmelnitski bölgesi) olduğunu iddia ediyor. Birçok kaynaktaysa Hürrem Sultan'dan ‘Rus kökenli bir kız' olarak bahsediliyor.