Eren Erdem açlık grevine başlıyor

Halk TV'de gazeteci Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Eren Erdem'in yaşanan yargılama süreci nedeniyle açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Erdem'in buzdolabını boşalttığını söyleyen Yarkadaş, açlık grevinden vazgeçme çağrısı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Adına 'Adalet Orucu' dediği bir oruca başlıyor. Buzdolabını dün boşaltmış. Boşalttıktan sonra da cezaevi yönetimine açlık grevi yapacağını söylemiş. Avukatları vazgeçirmeye çalışıyor. Eren Erdem dün bir mektup yollamış ve o mektupta ‘Ben haksız yere tutuluyorum cezaevinde ve hiç ilgimin olmadığı bir örgütten, FETÖ'den yargılanmak onurumu kırıyor. Bunu kaldıramıyorum ve bu haksızlığa karşı bir 'Adalet Orucu'na başlıyorum' diyor. Önce sıvı ile beslenme kararı almış. Bu konuda hem CHP'den hem de kamuoyundan bir duyarlılık bekliyor. Umarım CHP MYK üyeleri, belediye başkan adaylarını belirlemek için verdikleri cengaverce mücadeleyi Eren Erdem için de verirler."

Yargılandığı davada tahliyesine hükmedilmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Erdem, bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkemece reddedilmişti.