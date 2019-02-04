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12:27 04 Şubat 2019
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    Mehmet Nuri Ersoy

    Sinemaya giden Kültür Bakanı Ersoy'a 30 dakika reklam izlettiler

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ve Yılmaz Erdoğan ile Zorlu AVM'de bulunan Cinemaximum'da 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı izledi. Ersoy'un bulunduğu salonda reklam süresinin 30 dakika olduğu görüldü.

    Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ve Yılmaz Erdoğan ile Zorlu AVM'de bulunan Cinemaximum'da 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nı izledi.

    Ersoy'un film izlediği salonda geçen hafta yürürlüğe giren 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmayarak reklam süresinin 30 dakika olduğu görüldü. Yeni sinema yasasına göre reklam sürelerinin en fazla 10 dakika olması gerekiyor.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda) ve Yılmaz Erdoğan
    © AA / İslam Yakut
    Ersoy: Cumhurbaşkanımız 'Sinema olmayan bölge kalmasın' talimatı verdi, yerine getireceğiz
    Yılmaz Erdoğan, bu durum hakkında "Yasanın uygulamaya girdiğini bilmeyen salonlar var. Bizler de tespitleri yapıp yetkililere bilgi veriyoruz. Maalesef ki 30 dakika 40 dakika film öncesi reklam veren sinemalar var hala. Böyle olunca bizim filmlerimiz kurbanı oluyor bu durumun. Bizim bütün amacımız Türk sinemasının geleceğini daha kaliteli hale getirmek. Eğer filmin gösterim saati 20.15 diye yazıyorsa 21.00 da girsin izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi 30 — 40 dakika reklam izledik" dedi.

    Mehmet Nuri Ersoy ise "Beklediğimiz gibi gayet iyi bir film oldu. Tebrik ederim emeği geçenleri. Çok güzel olmuş. Emeğinize ve elinize sağlık. Sizin gibi üstatların filmlerinde böyle uzun reklamlar oluyor" dedi. Erdoğan'ın buna yorumu "Sizin burada filmimizi izlemeniz bizim için büyük bir zevkti. Teşekkür ederiz" oldu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Sinema
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan sinema sektör temsilcileri ile bir araya geldi
    Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:

    — Bugün ailecek bir sinema keyfi yapalım dedik. 'Organize İşler'in birincisini izlemiştim. Çok güzeldi, üç kere izlemiştim. Sayın cumhurbaşkanımızın imzasıyla yasa yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlandı. Sinema yasası aslında sinema destekleme yasası. Sinema yasasında bazı yönetmeliklerinde hızlı bir çalışma ile değişikliklere gidip, düzeltmemiz gerekiyor. Böylece tam anlamıyla hayata geçmiş olacak. Biliyorsunuz Türkiye'de yerli film izleme oranı çok yüksek. Rakamlar yüzde 63 gibi. Dünya standartlarının açık ara üstündeyiz. 2002 yılında 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı 2018 yılına gelindiğinde bizim zamanımızda 44 milyona kadar çıktı. Şimdi çıkan bu yasa ile birlikte hedefimiz el birliği ile izleyici sayısını yılda 100 milyona çıkarmak. Önemli olan Türk sinemasını hem Türkiye'de hem de dünyada geliştirmek. Bizim için yerli filmler çok önemli. Cumhurbaşkanımız ayrıca talimat verdi ve bize 'Sinema olmayan bölge kalmasın' dedi.

     

    Etiketler:
    salon, reklam, film, sinema, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye
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