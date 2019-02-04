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14:04 04 Şubat 2019
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    Numan Kurtulmuş

    AK Partili Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (87)
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçim anketlerinde şu anda AK Parti'nin açık ara birinci olduğunu söyledi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, işin zor kısmının geride kaldığını belirtti.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
    Erdoğan, AK Parti'nin manifestosunu açıkladı: Şehirlerimiz rantla değil, iyilikle, kültürle değer kazanacak
    Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yerel seçim manifestosuyla ilgili, şunları söyledi:

    "Manifestoyu uzun bir çalışmanın sonucu hazırladık. Toplumun nabzını tutarak nerelerde eksikler var, nerelerin tamamlanması gerekiyor, bunları da aslında çok iyi takip ettiğimizi zannediyorum. 11 maddelik manifesto ortaya çıktı, 3 başlıktan oluşuyor. Benzersiz şehirlerden bahsediyoruz. Her şehrin bütün oradaki çözüm ortaklarınının da fikirlerini alarak o şehrin önüne koyacağı projeleri neler? Bütün bunlarla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Şehirleşme perspektifi bakımından bazı maddelerimiz var bir de yönetim anlayışı."

    Kurtulmuş, "Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Seçimin sonuçlarıyla ilgili bir tereddüt, şüphe görmüyorum" diye konuştu.

    'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN 3 TEMEL ÖZELLİĞE SAHİP OLMASINI BEKLİYORUZ'

    Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Ali Rıza Akkır
    Kurtulmuş: Millet AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor ama ha gayret
    - Bundan sonraki belediye başkanlarımızın hizmetlerinde 3 temel özelliğe sahip olmasını bekliyoruz. Birincisi adalet ikinci özelliği emanettir üçüncü prensip de sadakat prensibidir.

    —  Yatay şehirleşme olacak, şehre yük getiren binalar var. İstanbul'un birçok yerinde gökdelenler var. Bir çoğunun estetik hiçbir değeri yok. Artık yeter millet artık her tarafta betonları görmek istemiyor. Belediye başkanlarımızın görevleri yeni alanlar üretmek. Millet bahçeleri şehirlere değer katacak.

    — Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Seçimin sonuçlarıyla ilgili bir tereddüt şüphe görmüyorum. Ama hiçbir seçim masa başında kazanılmıyor. Gönül belediyeciliği hedefimiz, tüm seçmene ulaşacağız. Kararsız seçmene ulaşacağız. Çevreye duyarlı bir kampanya. Ses ve görüntü kirliliğinin insanları boğduğu kampanya olmayacak.

    HDP'NİN 3 BÜYÜKŞEHİRDEN ADAY ÇIKARMAMASI

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç
    © AA /
    HDP İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmayacak
    - İki aksın olduğu bir siyaset zemini oluştu bir tarafta AK Parti'nin diğer tarafta CHP'nin öncülük ettiği. Cumhur İttifakı masa başı ittifakı değil. 24 Haziran'da bunu gördük 'Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin.'

    — İstanbul'un Şişli'de Beşiktaş'ta HDP barajı aşsın diye HDP'ye oylar verildi. CHP ile HDP'nin ittifakı açık bir ittifaktır. CHP yöneticileri şundan çekiniyorlar HDP'nin alenen CHP'yi destekliyoruz demesi CHP'de ana gövdeyi rahatsız eder.

    'MHP'Lİ ADAYI AK PARTİ ADAYI GİBİ DESTEKLEYECEĞİZ'

    referandum - sandık - Ankara
    © REUTERS / Umit Bektas
    Piar’ın son anketi: MHP’lilerin yarısı AK Parti’ye oy vermeyecek
    - AK Parti ve MHP bütünleşip tek bir parti haline gelmiyor. İki ayrı parti. Ama Türkiye'nin temel meselelerinde geçmişte gerçekten son derece düzgün bir şekilde hareket edildi.

    — Sayın Bahçeli milli meselelerle AK Parti hükümetine destek verdi. Bazı yerlerde ortak kampanyalar olacak. Her iki taraf da bu ittifakın ruhuna uygun hareket etmeyi özenli bir şekilde koruyor takip ediyoruz.

    — Mesele Türkiye'nin birliğini koruma meselesi. MHP'li adayı AK Parti adayı gibi destekleyeceğiz.

    'TEMEL MESELELERİMİZDEN BİRİ ENFLASYONLA MÜCADELE'

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı: Ocakta 1.06, yıllık 20.35
    - Temel meselelerimizden biri enflasyonla mücadele. Üretimi dengeleyecek sürece girildi. Yıl sonu itibariyle 5-5.5 lira seviyesine döviz getirildi.

    — Çarşı pazarda pahalılık ortaya çıkmaya başladı. Bunların bir kısmı üretim maliyetlerindeki artışların yansımasıydı. Maalesef bir kısmı fırsatçıların fiyatlara yansıttığı rakamlardır. Hala bugün bunun geçerli olduğunu biliyoruz. Bakanlığın da fırsatçılar kısmının üstüne gitmesi lazım. İşin zor kısmı geride kalmıştır çok açık söyleyeyim bir iktisatçı olarak. Bundan sonra dengeleme faslından sonra iyileştirme faslına Türkiye geçecek.

    YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAZIRLIĞI

    — Milli Savunma Bakanlığı çalışıyor. Uzman askerlerimizin yetiştirilmesi lazım. Orduyu uzman asker yapısına çevireceğiz.

    SINIRA GÜVENLİ BÖLGE NASIL OLACAK?

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı /Cem Öksüz
    Erdoğan: Ülkemize karşı bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölgeye asla izin veremeyiz
    - Esas terör örgütleri kimin kontrolünde olacak? Ortadoğu'da bir oyun oynanıyor. Bazı ülkeler bölgeyi terör örgütleri ile dizayn ediyor. Vekalet savaşları dediğimiz zaman bazıları bundan rahatsız olmuştu. DEAŞ geldi 80 bin kişiye kadar militan sayısı ulaştı. Kim verdi bunlara silahları lojistik desteği kim sağladı?

    — Ortadoğu ile ilgili hesabı olan ülkelerin şu kararı vermesi lazım, terör örgütlerinin hepsi insanlık düşmanıdır. Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü için politikamızı geliştiriyoruz. Suriye'de demokrasi için teröre destek verilmemeli. Suriye'deki durum önce Türkiye'yi etkiler. Bu konu kirli bir pazarlık haline getirilmemeli. Türkiye düşmanları bölgeyi kontrol edemez. Kimse iki yüzlü davranmasın.

    RUSYA İLE İDLİB GÖRÜŞMELERİ

    — Rusya, İran'la Fırat'ın batısı için ortak yaklaşım var. Suriye'de artık vekalet savaşlarının sonu gelmeli.

    'MADURO'NUN ARKASINDA DURMAK DURUMUNDAYIZ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS / STRINGER
    AK Partili Metiner: Derdiniz Maduro değil, derdiniz Erdoğan
    - Nicolas Maduro, halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanıdır. Maduro'nun arkasında durmak durumundayız. Venezüella halkı kimi seçecekse ona kendisi karar versin. Halk seçti, biz de bunun arkasındayız. Her ülkede bizim adamlarımız olsun istiyorlar.

    — Türkiye'de bile 12 Eylül darbesinin Amerika tarafından desteklendiğini biliyoruz. Buna bir son vermek lazım.

    — Demokrasinin kilidi, anahtarı sandıktır. Sandıktan çıkan isme saygı duymalıyız.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (87)

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    Etiketler:
    Güvenli bölge, Ekonomi, 2019 yerel seçimleri, IŞİD, MHP, HDP, CHP, AK Parti, Nicolas Maduro, Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, İdlib, Ortadoğu, Rusya, Suriye, Venezüella, ABD, Türkiye
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