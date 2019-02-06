AK Parti'nin Marmaris adayı Yazıcı'dan 'Transformers' temalı seçim otobüsü

AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın seçim otobüsü olarak kullandığı araç, sosyal medyada gündem konusu oldu.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkan adayı olarak açıklanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına başladı.

Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına Optimus Prime ile başlamış… pic.twitter.com/Bp2vfcBY36 — Tolgay Ataokay (@tolgayataokay) February 6, 2019

​Sol Haber'in aktardığına göre Yazıcı, "Sokaktan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna, "Şu anda her şey olumlu, insanlar bir değişim istiyor. Bize ilgi büyük" yanıtını verdi.

Yazıcı'nın Marmaris sokaklarında seçim çalışmasını yürüttüğü TIR ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ya olduğun gibi görün

Yada göründüğün gibi ol der

Mevlâna

Ezilenlerin sesiyiz dediler

Ezilenlerin daha da ezeni oldular

Serkan Yazıcı Marmaris belediye başkan adayı

Şatafata diyecek söz yok

Uzay üssü seçim otobüsü pic.twitter.com/C2Wh4sbIMQ — Mürvet Aytar Çöllü (@AytarCollu) 6 февраля 2019 г.

​'Transformers' yakıştırması yapılan aracın üzerinde "Belediye işi, gönül işi" ifadeleri yer alıyor.

Serkan Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 6 saat boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almıştı. Marmaris'ten aday gösterilen Yazıcı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklamıştı.