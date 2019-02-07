Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip etmek için ABD ile bir görev gücü kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Menbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye buna karşı çıkar. YPG/PKK hala Münbiç’in içinde, Münbiç'ten çekilmesi gerekiyor. ABD bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG’lileri bir tutuyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bazı ülkelerin İdlib'de radikal gruplara para vererek bunları İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor..