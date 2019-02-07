Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva kurtarıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kartal'da dün çöken binayla ilgili son bilgileri anlattı. Yerlikaya, yıkılan binanın yanındaki apartmanın risk taşıdığını ve lazerle kontrol edildiğini söyledi.

© AA / Ali Cevahir Aktürk İstanbul'da 7 katlı bina çöktü: 3 katı kaçak, zemin kattaki atölyenin çalışma ruhsatı yok

Sevindirici bir haber vermek istediğini aktaran Yerlikaya, "Az süre önce Hava isimli bir kızımızla AFAD ekiplerimiz konuştular, İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriye bu kızımızla tıpkı Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız" diye konuştu.

Çevredeki komşu 7 binanın boşaltıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bunlardan birinin durumu farklı. Hemen enkazın, yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Çevre bakanlığımızın teknik heyeti lazer yöntemiyle bu binanın durumu anbean kontrol altında tutuluyorlar. Neden? Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızda yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız."

Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor" dedi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün öğleden sonra çöken binanın enkazından 3 ceset çıkarılırken, 1'i ağır 12 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 12 kişiden 3'ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.