Sanatçı Tunç hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ferhat Tunç hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Twitter Ferhat Tunç serbest bırakıldı

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, Tunç'un DTK'da 'şahsiyet' ve 'kurum delegesi' sıfatıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Tunç'un farklı tarihlerdeki DTK toplantılarına katıldığı belirtilen iddianamede, Tunç'un toplantıların yapıldığı binalara giriş-çıkış yaptığının teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edildiği anlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede, ihbar üzerine yakalanan E.İ'nin bilgisayarında, "KCK Yürütme Konsey Başkanlığı'na 2008 yılı Avrupa sahası örgütsel ve mali çalışmalarımız hakkında bilgilendirme raporudur" başlıklı doküman ele geçirildiği kaydedildi.

'AVRUPA'DAN 2 BİN EURO GETİRDİ' İDDİASI

İddianamede, Tunç'un PKK/KCK'ya finansal destek vermek amacıyla Avrupa'dan getirdiği 2 bin Euro'yu Mezopotamya Kültür Merkezi'nde bir kişiye teslim ettiği ve kuryelik yaparak örgütün finansmanına katkı sağladığı belirtildi.

İddianamede, Tunç'un sosyal medya hesabında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, YPG/PKK'yı destekler mahiyette ve operasyon aleyhine paylaşımlar yaptığı bildirildi.

Tunç'un YPG/PKK mensuplarıyla fotoğraf çekerek, paylaştığına yer verilen iddianamede, Tunç'un örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu kaydedildi. İddianamede, Tunç'un örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övücü, meşrulaştırıcı ve bu yöntemlere başvurmaya teşvik edici nitelikte yazılar paylaşmak suretiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede Tunç hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Tunç, 14 Ocak'ta Almanya'dan tarifeli uçakla geldiği İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Bakırköy Adliyesi'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.