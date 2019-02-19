‘Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde’

Antakya hastanesinden bir kaynak, Suriye'nin İdlib şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiğini Sputnik'e bildirdi.
© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığını söyleyen kaynak, "Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilen kişi terörist Ebu Muhammed el-Culani'dir" diye kaydetti.
Kaynak, el-Culani'nin yoğun bakıma alındığını ve durumun ağır olduğunu da sözlerine ekledi.
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