‘Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde’

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Verşinin: İdlib'de Nusra'yla ateşkes yapılması söz konusu olamaz

Antakya hastanesinden bir kaynak, Suriye'nin İdlib şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiğini Sputnik'e bildirdi.

Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığını söyleyen kaynak, "Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilen kişi terörist Ebu Muhammed el-Culani'dir" diye kaydetti.

Kaynak, el-Culani'nin yoğun bakıma alındığını ve durumun ağır olduğunu da sözlerine ekledi.