Bakan Selçuk: Kadınların iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa’da birinci sıradayız

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Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'daki programlara katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen Mikro Kredi Destekleme toplantısına katıldı.

Aydın SGK İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş toplantıda yaptığı konuşmada, kadınları ekonomik olarak güçlendirmek için çalışacaklarını ifade ederek, "Kadınımızın aile içerisinde güçlü olması, aile bütçesine katkı sağlaması ailenin sosyal çevrede itibarının artmasına vesile oluyor. Ailenin güçlü olması toplumun güçlü olmasına, toplumun güçlü olması, milletin güçlü olması, ülkenin güçlü olması demek. Biz bu bilinçle o baş tacı kadınlarımızı ekonomik olarak güçlendirmek adına bize ne düşüyorsa onu yapmaya buradan bir kez daha söz veriyorum. Önümüzdeki dönem 25 bin kadınımızı 5 bin TL limitle, 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli mikro kredi uygulamasına belediye bünyesinde başlatacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Kadınlar toplumumuzun milletimizin omurgası, bel kemiğidir. Kadınlarımız sağlam durduğu müddetçe, kadınlarımız ayakta kaldığı müddetçe, bu milleti, bu ülkeyi, bu devleti Allah'ın izniyle hiç kimse çökertemez buna eminiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükumet olarak mikro kredi uygulamalarını desteklediklerini ifade ederek, "Hükumetlerimiz döneminde kadınlarımızın hem sosyal statülerini yükseltmek, hem de kadın refahını arttırmak için hukuki zemini güçlendirdik ve buna dairde çalışmalar yaptık. Biz kadın erkek ayırmadan insana değer veren bir kadim kültürün evlatlarıyız. Ve bu anlamda da her biriniz ayrı ayrı kıymetlisiniz. Biz sağladığımız istihdamla, üretimle çalışma hayatına verdiğimiz değerle bu kadınların sadece istihdama katılmasını sağlamıyoruz. Biz aslında aileyi koruyoruz, aileyi güçlendiriyoruz. Kadına verilen bu mikro kredilerde dönüş oranları çok yüksek oluyor, kadınlar sadakatle ödemelerini yapıyorlar. Bizde mikro kredi uygulamalarını destekliyoruz ve yaygınlaştırılması için uğraşıyoruz. Aydın'da birçok vatandaşımız mikro kredi uygulamasından faydalanıyor. İnşallah bu uygulamalar belediye başkanlarımızın ve bizim de desteğimizle daha da artarak gelişecek. İnanıyorum ki Aydın'ın çalışkan kadınları biri bin yapacak, işletmelerini güçlendirip bizzat kendileri bu imkanları başka kadınlara sağlayacaklar. Aydın'da kadınlarımızın mikro kredi imkanlarından daha fazla yararlanması içinde bizler farkındalık oluşturmaya, kadınlarımızı cesaretlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

© AP Photo / Francisco Seco Kadın haklarındaki gerilemeyle mücadele başlatan kadın liderlere göre sebep tek adamın yükselişi

Bakan Selçuk, kadınların iş gücüne katılım oranlarını yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Son 10 yıla baktığımızda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranlarında Avrupa'da birinci sıradayız. Türkiye'de son 10 yılda kadın iş gücünü 4 milyon kişi arttırdık. Bu gün iş gücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 34 seviyesinde. Bu oranı yüzde 41'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız geçen ay 2019 istihdam seferberliğini başlattı. Bu alanda iş verenlerimizden 2,5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah bunun yansımalarını Aydın'da da göreceğiz. Ve bu rakamın yarısı da inanıyoruz ki kadınlarımızdan oluşacak" şeklinde konuştu.