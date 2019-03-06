İlgisizlik nedeniyle kapanan uzay gözlemevi, fabrika oluyor: Bir iş kapısı açılmış olur

© Fotoğraf : DHA Türkiye'nin ilk uzay gözlemevi ilgisizlikten kapandı

6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu uzaya merak salan Cumaittin Turap, 1970'li yılların başında çalışmak için İsviçre'ye gitti. Avrupa'da teleskoplarla yakından ilgilenen ve uzay merakını gidermek için araştırmalar yapan Turap, Türkiye'ye her gelişinde yanında çeşitli ebatlarda teleskoplar getirdi. Sayacabaşı köyündeki evinin bir bölümünü küçük gözlemevine çevirerek hayalini kurduğu uzay gözlem istasyonu için ilk adımı atan Turap, 13 yıl önce köyün zirve noktasında 'Astro Cumali' adını verdiği ve 1 milyon liraya mal olan bir uzay gözlemevi kurdu.

İsviçre'den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlemevi, açıldığı ilk yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte, bir dönem öğrencilerin de ziyaret ettiği ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlemevi, unutuldu. Cumaittin Turap'ın ilgisizlik nedeniyle kapalı tuttuğu uzay gözlemevinin olduğu noktaya Alman bir firma deniz yosunu üretim fabrikası kurmak istiyor.

'BU GÖZLEMEVİNİ AVRUPA DA BİLİYOR'

7 yaşından beri astronomiyle uğraştığını ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üyesi olduğunu söyleyen Cumaittin Turap, Sayacabaşı köyüne yaptığı uzay gözlemevinde her türlü astronomik olayın gözlemlenebildiğini söyledi. Turap, "Astronomi benim hobim. Yurt dışında gerekli malzemeleri topladım ve uzay gözlemevi yaptım. Fakat istediğim gibi neticelenmedi. Gözlemevimiz şu anda kapalı. Bu gözlemevini Avrupa da biliyor. Gözlemevinde bütün gezegenleri, samanyollarını, güneşin patlamasını, ayın tutulmasını izleyebiliyoruz. NASA, Mars'a bir araç indirdi, bunun peşine de insanlar gidecek. Biz onları canlı bir şekilde izleyebiliyoruz. Oradaki nehir yatakları, göl veya deniz yatakları dünyadan izlenebiliyor. Bu bilgileri gözlemevinden edinebiliyoruz" dedi.

'BİR İŞ KAPISI AÇILMIŞ OLUR'

Kurulacak fabrikanın Ordu için önemli olacağını söyleyen Cumaittin Turap, yapılacak tesisin bir iş kapısı olacağını ifade etti. Turap, "Bu araziyi satın aldım fakat destek bulamadığım için şu anda burası kapalı. Almanya'dan bir teklif aldım. Buraya bir fabrika kurmak istiyorlar ve projelerini bekliyoruz. Buradaki teleskopların tamamını ise Ege Bölgesi'ne götürme niyetindeyim. Şayet bu fabrika kurulursa onların buraya otel yapma niyetleri de var. Bu otel yapılırsa teleskopları otelin terasına monte edebiliriz. Teleskoplar uzayla ilgili değil de çevreyi izlemek için kullanılır. Cumhurbaşkanlığı kanalıyla fabrikanın ofisine müracaat edildi. Bu fabrikanın ortalama işçi kapasitesinin 70 kişiden 200 kişiye ulaşacağını söylediler. Bir iş kapısı açılmış olur. Fabrikanın hammaddesi deniz yosunundan elde ediliyor. Ortalama deniz yosunundan senelik 5 ton civarında net kullanılabilir malzeme üretilecek. Kanuni açıdan buraya bir temel atılması gerekiyor, bunun için bekliyorum" diye konuştu.