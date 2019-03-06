İlgisizlik nedeniyle kapanan uzay gözlemevi, fabrika oluyor: Bir iş kapısı açılmış olur

Ordu'da 'Astro Cumali' olarak bilinen 73 yaşındaki Cumaittin Turap tarafından 13 yıl önce yapılan uzay gözlemevi, ilgisizlik nedeniyle kapatıldı. Almanlar gözlemevinin olduğu noktaya deniz yosunu üretim fabrikası kurmak istiyor.
6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu uzaya merak salan Cumaittin Turap, 1970'li yılların başında çalışmak için İsviçre'ye gitti. Avrupa'da teleskoplarla yakından ilgilenen ve uzay merakını gidermek için araştırmalar yapan Turap, Türkiye'ye her gelişinde yanında çeşitli ebatlarda teleskoplar getirdi. Sayacabaşı köyündeki evinin bir bölümünü küçük gözlemevine çevirerek hayalini kurduğu uzay gözlem istasyonu için ilk adımı atan Turap, 13 yıl önce köyün zirve noktasında 'Astro Cumali' adını verdiği ve 1 milyon liraya mal olan bir uzay gözlemevi kurdu.
İsviçre'den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlemevi, açıldığı ilk yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte, bir dönem öğrencilerin de ziyaret ettiği ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlemevi, unutuldu. Cumaittin Turap'ın ilgisizlik nedeniyle kapalı tuttuğu uzay gözlemevinin olduğu noktaya Alman bir firma deniz yosunu üretim fabrikası kurmak istiyor.
7 yaşından beri astronomiyle uğraştığını ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üyesi olduğunu söyleyen Cumaittin Turap, Sayacabaşı köyüne yaptığı uzay gözlemevinde her türlü astronomik olayın gözlemlenebildiğini söyledi. Turap, "Astronomi benim hobim. Yurt dışında gerekli malzemeleri topladım ve uzay gözlemevi yaptım. Fakat istediğim gibi neticelenmedi. Gözlemevimiz şu anda kapalı. Bu gözlemevini Avrupa da biliyor. Gözlemevinde bütün gezegenleri, samanyollarını, güneşin patlamasını, ayın tutulmasını izleyebiliyoruz. NASA, Mars'a bir araç indirdi, bunun peşine de insanlar gidecek. Biz onları canlı bir şekilde izleyebiliyoruz. Oradaki nehir yatakları, göl veya deniz yatakları dünyadan izlenebiliyor. Bu bilgileri gözlemevinden edinebiliyoruz" dedi.
Kurulacak fabrikanın Ordu için önemli olacağını söyleyen Cumaittin Turap, yapılacak tesisin bir iş kapısı olacağını ifade etti. Turap, "Bu araziyi satın aldım fakat destek bulamadığım için şu anda burası kapalı. Almanya'dan bir teklif aldım. Buraya bir fabrika kurmak istiyorlar ve projelerini bekliyoruz. Buradaki teleskopların tamamını ise Ege Bölgesi'ne götürme niyetindeyim. Şayet bu fabrika kurulursa onların buraya otel yapma niyetleri de var. Bu otel yapılırsa teleskopları otelin terasına monte edebiliriz. Teleskoplar uzayla ilgili değil de çevreyi izlemek için kullanılır. Cumhurbaşkanlığı kanalıyla fabrikanın ofisine müracaat edildi. Bu fabrikanın ortalama işçi kapasitesinin 70 kişiden 200 kişiye ulaşacağını söylediler. Bir iş kapısı açılmış olur. Fabrikanın hammaddesi deniz yosunundan elde ediliyor. Ortalama deniz yosunundan senelik 5 ton civarında net kullanılabilir malzeme üretilecek. Kanuni açıdan buraya bir temel atılması gerekiyor, bunun için bekliyorum" diye konuştu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)