Ankara’dan AİHM’e yeni liste

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıç seçim süreci yeniden canlanıyor. Ankara, mahkemede görev yapacak yeni Türk yargıcın seçimi için Avrupa Konseyi’ne yeni bir liste daha sundu.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Ankara, AİHM'e yargıç bulamıyor

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre Ankara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görev yapacak yeni Türk yargıcın seçimi için Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'ne yeni bir aday listesi daha iletti. Yeni listeye, bir önceki listede de yer alan Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar'ın dışında Doçent Saadet Yüksel eklendi. Saadet Yüksel, 2017'den bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyor.

Daha önceki aday listesinde de yer alan Necati Polat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Esra Gül Dardağan Kibar ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.