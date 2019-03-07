Doç. Dr. Ergün: Türkiye, her yıl yaklaşık 100 öğrenciyi nükleer alanında eğitim alması için yurtdışına gönderiyor

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'nın en kapsamlı nükleer etkinliği olan ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde dünyanın birçok ülkesinden nükleer alanında tecrübeli kurum ve kuruluşların temsilcileri deneyimlerini paylaştı. Zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 5-6 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

‘TÜRKİYE NÜKLEERDE DENEYİMLİ İNSAN GÜCÜ ARTIYOR'

© Sputnik / Konstantin Chalabov Alman firmalar nükleer zirve için Türkiye’ye gelecek

Sputnik'in stratejik partnerliğini üstlendiği etkinlikte, 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi Program Komitesi Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ergün Türkiye'de her geçen gün nükleer alanında uzman çalışan kapasitesinin arttığına vurgu yaparak "Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl yaklaşık 100 mühendis ve temel bilim alanından öğrenciye burs vererek nükleer konusunda deneyimli ülkelerdeki üniversitelere gönderiyor.Ülkemizde nükleer konusundaki ihtiyaç nerede yoğunlaşıyorsa öğrenciler o alandan seçiliyor. Bu kapsamda mühendislerin yanı sıra hukuk, işletme, maliye gibi alanlardan da öğrenciler yurt dışına eğitime gönderiliyor. Öğrencilerin gidecekleri ülke ve okul konusunda da kendilerine yardımcı olunuyor. Bursla gönderilen bu öğrencilerin döndükleri zaman yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar bir süre boyunca devlet tarafında görev almaları zorunlu. Bu da ülkemizdeki nükleer alanındaki bilgi birikiminin her geçen gün artması demek" dedi.