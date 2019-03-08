Erdoğan Göbeklitepe'de: Bölgenin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, dünyanın ilk dini mabedi olarak bilinen 12 bin yıllık tarihi alana ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye de ziyarette bulundu.

Erdoğan, Şanlıurfa'dan düzenlenen seçim mitinginin ardından bölgeye geldi ve arazi sahibiyle birlikte bugün resmi açılışı yapılacak olan 12 bin yıllık tarihi bölgeye ziyarette bulundu.

Erdoğan, bölgenin resmi açılışını da gerçekleştirecek.

Göbeklitepe'deki otopark ise Erdoğan'ın yapacağı açılış için konuşma alanına çevirildi.

12 bin yıllık tarihiyle dünyanın ilk dini mabed alanı olarak kabul edilen Göbeklitepe için, 2019 yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildi.