Interpol'den, Türkiye'nin talebiyle Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 20 Suudi hakkında kırmızı bülten

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı: Kaşıkçı cinayeti ülkenin iç meselesi

2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaşıkçı'yı ölümünden sorumlu tutulan infaz timinde yer alan 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti. Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yeralan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bülten uyarınca 20 isim dünyanın her yerinde aranacak.