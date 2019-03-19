Yurtdışına giden öğrenci sayısı 4 kat arttı

Yurtdışındaki uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılan üniversite öğrencisi sayısı arttı. 2018 yılında hedeflenen rakam 2 bin 100 iken, 9 bin 32 öğrenci yurtdışındaki program ve projelere katıldı. Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları’na yapılan proje başvurusu sayısı ise 7 bin 499 oldu.

Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışındaki program ve projelere katılma imkânı 2015 yılında yapılan düzenlemeyle genişletildi. Öğrenciler, 2004 yılından bu yana Erasmus programıyla Avrupa ülkelerine gitme imkânı bulabilirken, 2015 yılından itibaren de ‘ortak ülkeler' diye adlandırılan birçok ülkedeki program ve projelere katılma şansı yakaladı.

HEDEFİN 4 KATI BAŞVURU YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılarak yurtdışına giden öğrenci sayısı 2018 yılında beklentilerin 4 katı üstünde oldu. 2018 yılında hedeflenen rakam 2 bin 100 iken, 9 bin 32 öğrenci yurtdışındaki program ve projelere katıldı. AB Eğitim ve Gençlik Programlarına yapılan proje başvuru sayısı ise 7 bin 499 oldu. Yabancı ülkelerce verilen araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil burslarına başvuran öğrenci sayısı ise 1175 olarak gerçekleşti.

YURTDIŞINDA 3 BİN 550 ÖĞRENCİ BURSLU OKUYOR

2018 yılında ayrıca 50 ülkeye lisansüstü öğrenim görmek üzere 3 bin 550 resmi burslu öğrenci gönderildi. ‘Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim için Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı'na (YLSY) başvuran 13 bin 249 aday, ÖSYM tarafından değerlendirmeye alındı ve 3 bin 415 aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazandı. Sınava katılan 2 bin 461 adaydan ise 1510'u başarılı oldu. Lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurtdışına gönderilen bursiyer sayısının, YLSY sözlü sınavına giren aday sayısına oranı yüzde 61 olarak belirlendi.