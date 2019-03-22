13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden adamın savunması: 'Dayanamadım'

Karaman'da 46 yaşındaki Hilmi G., internette tanıştığı 13 taşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hilmi G., savunmasında "Apart dairede P.Y. ile muhabbet ederken bir an dayanamayarak onunla ilişkiye girdim. Bundan dolayı da çok pişmanım" ifadesini kullandı.

Karaman'da oturan anne B.Y., kızı P.Y.'nin cep telefonunu kontrol ettiğinde, kızının sosyal medya hesabındaki bir erkekle yaptığı sohbeti okuyunca şok oldu. Kızının cinsel istismara uğradığını anlayan anne B.Y., kızıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. P.Y., ifadesinde internetten tanıştığı bir kişinin, kendisini 12 Mart günü bir eve davet ettiğini ve burada cinsel istismara uğradığını belirtti.

GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE OTOMOBİLİ TESPİT EDİLDİ



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin'in, yönetiminde özel ekip kuruldu. Özel ekip, P.Y.'nin cep telefonundaki mesajları mercek altına aldı. Yapılan araştırmada P.Y.'ye cinsel istismarda bulunan kişinin sosyal medyadaki hesabının, sahte bir isimle açıldığını belirledi. Ardından olayın meydana geldiği günlük kiralanan evin çevresindeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarını tek tek inceledi.

© AP Photo / David Goldman Kongo'da skandal: Ebola tedavisi karşılığında cinsel istismar

İncelemede şüphelinin otomobilinden yola çıkarak Kırıkkale'de oturan ve kıraathane işleten Hilmi G. olduğunu belirledi. Hilmi G.'nin iki evliliğinden 4 çocuğunun olduğu ve eşlerinden boşandığı için yalnız yaşadığını saptandı. Ardından Kırıkkale'ye giden polis, Hilmi G.'yi gözaltına alınan Karaman'a getirdi.

‘DAYANAMAYARAK İLİŞKİYE GİRDİM'



Hilmi G., yapılan sorgulamasında yalnız yaşadığı için sosyal medyadan sahte isimle açtığı hesaplarla, kızlarla temasa geçip, cinsel içerikli konuşmalar yaptığını söyledi.

P.Y. ile de sosyal medyadan tanışıp sohbet ettiğini, Karaman'a gelerek günlük kiraladığı eve davet ettiğini itiraf eden Hilmi G., "Apart dairede P.Y. ile muhabbet ederken bir an dayanamayarak onunla ilişkiye girdim. Bundan dolayı da çok pişmanım" dedi. Hilmi G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.