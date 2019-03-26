Türel: 5 bin litreden az su kullananlar para ödemeyecek, toplu taşıma belirli saatlerde ücretsiz olacak

AK Parti tarafından yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Menderes Türel, dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu.
Türel, "Bugün turizmde Antalya ağırladığı 13 milyon turist sayısı itibariyle New York ile birlikte dünya üçüncüsü. Önümüzde Londra ve Paris kaldı. Gelecek sene 16 milyon turist hedefliyoruz. 2023 hedefimiz Antalya'da 25 milyon turist. Antalya Dünya şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Ben seçildiğimde 2 arıtma tesisimiz vardı belediyeye ait. Bugün 32 arıtma tesisimiz var. Gözümüz gibi korumamız gereken denizi eğer kirletseydik bu kadar turist gelir miydi? Biz şimdi Belek'te yaptığımız yatırımla, 2040 yılına kadar Belek'in arıtma problemini çözüyoruz" diye konuştu.
'ANTALYA'YA GELENLERİN HEPSİ MEMNUN DÖNÜYOR'
359 proje açıkladıklarını belirten Türel, "359 proje içerisinde 70 bin kardeşimiz iş, aş, ekmek sahibi olacak. Bu turist geliyor ama öyle kendiliğinden gelmiyor, onlara hayal satıyorsunuz. Mutlu olma hayaliyle geliyor. Bütün tur operatörlerinin, özellikle yabancı tur operatörlerinin memnuniyet anketlerinde Antalya yüzde 95'in üzerinden memnuniyet ile belki dünya birincisi" ifadelerini kullandı.
'TARIM ANTALYA'NIN İKİNCİ ÖNEMLİ SEKTÖRÜ'
'5 BİN LİTRE BEDAVA SU'
Menderes Türel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Antalya'da 1 milyon 200 bin su abonemiz var. Bunun 444 bin 262 abonesi 5 bin litreden az su kullanıyor. Artık bu aboneler suya para ödemeyecek. Üstünde ödeyenler de, 5 bin litresi düşürüldükten sonra üstünü ödeyecekler.
ÜCRETSİZ SEYAHAT
Sabah erken saatlerde ve akşam da belirli saatlerde, toplu ulaşımda ücretsiz yararlanılacak. Mesai saatlerinde toplu ulaşım kalabalık. Biz bu yoğunluğu yaymak istiyoruz. Sabah 5 ile 7 arası akşam 19 ile 21 arası ulaşım ücretsiz. Herkes orayı tercih etsin ki, toplu taşımadaki yoğunluk gitsin. Seçime daha gitmeden hemen uygulanıyor. 2-3 gün önce başladı. Ben bunu geçen Cuma açıkladım ve Cumartesi başladık. Biz bu uygulamaya başlayınca seçime kadar olduğunu söylüyorlar, yalan. Çünkü biz görevde olduğumuz müddetçe bu ücretsiz toplu ulaşım 5 sene devam edecek."
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