CHP, seçim gününü videoyla anlattı

CHP Parti Okulu, 31 Mart Yerel Seçimi'nde yapılması gerekenlerle ilgili bir video yayınladı.

CHP Parti Okulu, yerel seçimlere sayılı günler kala seçmenler için bilgilendirici bir video hazırladı.

Videoda, seçim günü oy verme öncesinde, oy verme sırasında ve oyların sayım-dökümünde bilinmesi gerekenler CHP 26. Dönem Mersin Milletvekili ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı tarafından açıklayıcı bir şekilde anlatılıyor.

​Videoda ayrıca seçmen haklarına dair bilgiler de paylaşılıyor. Hangi pusulaların ve zarfların geçersiz sayılacağı örneklerle açıklanarak, seçimlerde geçersiz oy kullanımının azaltılması hedefleniyor.