Türkiye yazarı Uğur: Kılıçdaroğlu’ndan en az 10 bölüm malzeme çıkar ama tercih edilmez

Güldür Güldür'e bir tepki de Türkiye yazarı Uğur'dan geldi: "Muhalif komedyen ve yazarlar 'tarafsız' olduğu için kazmalıkta önde giden askeri vesayetçileri asla mizah malzemesi yapmaz çünkü darbecilerin karşı oldukları iktidara ayar vermesinden çok mutludur.Kılıçdaroğlu’ndan en az 10 bölüm malzeme çıkar ama tercih edilmez.Sırf tarafsızlıklarından."

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşe yazısında Güldür Güldür Show'da yapılan medya eleştirisine tepki gösterdi.

Uğur'un ‘Güldür Güldür Show'a ve Ali Sunal'a cazip teklif' başlıklı yazısı şöyle:

"Son günlerde Show tv'de yayınlanan ve benim de severek izlediğim Güldür Güldür Show'daki bir skeç çok konuşuluyor. Skeçte İktidara yakın bir gazetenin yazı işleri toplantısı hicvediliyor. Skeci eğlendirici bulanların sayısı epey fazla. Tabii ağırlıklı olarak muhalif çevreler.

Söz konusu skeç, esprileri klişe bile olsa hoştu. Demek ki Levent Kırca'nın didaktik komedi tarzını çok özlemişiz.

Aslında ülkemizde iktidarı eleştirmek, ti'ye almak ve icraatlarından mizah malzemesi çıkarmak her zaman kolay ve konforludur. Mizahın kesintiye uğradığı dönemlerin, genellikle darbe dönemleri ve solcu hükûmetlerin iktidarda olduğu yıllara denk gelmesi ise tesadüf değildir. Çünkü Türkiye'de mizah çok "tarafsız"dır.

Misal Levent Kırca, Müjdat Gezen, Metin Akpınar gibi komedyenlerden bir darbeci asker parodisi izlemişliğimiz yoktur. Sanki Türkiye'de hiç darbe olmamıştır.

Aslında şu yönüyle var. Misal Metin Akpınar daha geçenlerde "Kim Rusya'ya döndüyse, iktidardan gitti onu da söyleyeyim. Adnan Menderes de randevu almıştı ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde Kuzey'e döndüğünde ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına?" diyerek Halk tv'de kendini izleyenleri kahkahaya boğdu. Gözlerinde Tayyip Erdoğan kelepçeli ve mahkemeye çıkarılmış olarak canlandı. Hayali bile güzeldi. Tıpkı Adnan Menderes gibi.

Akpınar ardından "Ayağından mı sallandırırlar, mahzende zehirlerler mi bilemiyoruz" diye ekleyerek ortaya koyduğu mizah şaheserine son fırça darbesini de attı.

Güldür Güldür Show'un skecine kahkahalarla gülenlerin pek çoğu buna da çok gülmüşlerdi muhtemel ki.

© Fotoğraf : Youtube Sabah yazarı Altınok'tan Güldür Güldür eleştirisi

Muhalif komedyenler ve yazarlar, "tarafsız" olduğu için, kazmalıkta önde giden askerî vesayetçileri hiçbir zaman mizah malzemesi yapmaz söz gelimi. Bunu sadece "Sen yap da görelim" kolaycılığına sapmadan cevaplayabilmek zor onlar için.

Kimse kendini aldatmasın. Bu durumun korkuyla da izah edilebilir yanı yok. Çünkü muhalif komedyenler ve yazarlar aynı zamanda darbecilerin kendi karşı oldukları iktidarlara ayar vermelerinden çok mutludurlar. Metin Akpınar'ın yukarıda anlattığımız sözleri bunun tartışmasız örneklerinden biri.

Bir diğer konu. PKK gibi bir terör örgütünün ya da sosyalist sol örgütlerin dalgaya alındığına da tanık olmuşluğumuz yoktur.

Onu bırakın, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir Güldür Güldür Show için en az on bölümlük serial malzeme çıkar ama tercih edilmez. Sırf tarafsızlıklarından.

Güldür Güldür Show'da medya eleştirisi: 'Ekmeğe yüzde 20 zam' haberine 'Obeziteye tokat', artan obezite oranları haberine ise 'Var ki yiyoruz' başlığı https://t.co/VcTgQQZQOD pic.twitter.com/JyKQoZiwKa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 24 Mart 2019

​'BU KOMEDİ EKİBİNİN ELE ALMAYA KIYAMADIĞI BİR BÜYÜK MUHALİF GAZETENİN YAZI İŞLERİ TOPLANTISINI CANLANDIRDIM'

Neyse, bu komedi programı ve skeç epey ilham verici oldu yine de.

Bu yüzden ben de hayalimde bu komedi ekibinin ele almaya kıyamadığı bir büyük muhalif gazetenin yazı işleri toplantısını canlandırdım.

© AA / Güldür Güldür Show'da medya eleştirisi

Yine bir yayın yönetmeni ve yanında iç, dış, ekonomi ve sosyal alanlardan sorumlu editörler.

Yayın yönetmeni iç haberler editörüne "İlk haber neymiş söyle bakalım" diyerek toplantıyı açar.

— Hatay'da baraj hiç yokmuş efendim.

— Yapma yahu, büyük haber, manşete çekelim.

— Ama bir ayrıntı var. Meğer varmış. Hükûmet açıkladı. Hem de yapılanlarla birlikte yedi tane.

— Yapma yahu! Hmmm, tamam. O vakit haberi daha küçük görelim ve başlığını şöyle atalım:

"Hatay'da yıllardır saklanan altı baraj nihayet ortaya çıktı."

Spotta da şunu yazın:

"Muhalefet lideri baraj yok deyince hükûmet yedi baraj olduğunu açıklamak zorunda kaldı."

Geçelim. Next.

— Efendim dün yayınlanan Ankara Şehir Hastanesi'nde asansör faciası yaşandığı, dört kişinin ağır yaralandığı haberimiz yalanmış. Ne yapacağız?

— Hmmm. Yapma yahu. Durun bakalım, pozitif olalım. O zaman haberi şöyle düzeltelim:

"Çok şükür, Ankara Şehir Hastanesi'nde asansör kazası olmamış."

Next:

— Efendim lider Yeni Zelanda'daki katliam için "İslam dünyasından kaynaklanan terör" dedi. Bunu verecek miyiz?

— Yok, şimdi, eee şöyle verelim onu da. Yaz bakalım… Dur yazma. Ya da yaz:

"Lider 'Terör İslam dünyasından kaynaklanıyor' diyenlere sert çıktı."

Bu kadar yeter, yerim dar. Ama Ali Sunal isterse hazır 30 haberi ve diyaloglarını kendisiyle paylaşabilirim."