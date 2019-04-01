Japonya işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı

Japonya’da Yabancı Kişilerin Oturma İzinlerini Düzenleyen Yeni Yasa Kapsamında, Yabancı İşçi Kabul Edilmeyecek Ülkeler Listesinden Türkiye’nin Çıkarılması Hk. https://t.co/IViwfksTSG— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 1 Nisan 2019
Japonya yönetiminin ocakta yayımladığı, yabancı işçi alınmayacak ülkelerin listelendiği taslak bildiride Türkiye de yer almıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaklaşık 350 bin yabancı işçi almaya hazırlanan ülkede atılan bu adımın "hayal kırıklığına yol açtığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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