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13:56 04 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    BBC 'Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz' diye sordu: İmamoğlu 'Kısmet' dedi

    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    Türkiye
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    BBC muhabiri Mark Lowen, 31 Mart yerel seçimlerinin gayriresmi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanan, ancak iktidardaki AK Parti'nin itirazları nedeniyle oyların yeniden sayılması süreciyle karşılaşan CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj yaptı.

    BBC World'de "'Seçimin kazanını' İmamoğlu, iktidardaki AK Parti'nin yöneticilerinin kaybetmesini bilmediğini söyledi" başlığıyla yayımlanan haber-röportajda, İstanbul muhabiri Mark Lowen, pazar günkü seçimi gayriresmi sonuçlara göre yaklaşık 25 bin oy farkla kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun artık basın toplantıları ve Twitter hesabında kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıttığına dikkat çekti.

    Lowen'ın AK Parti'nin İstanbul'u Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'ın resimlerinin bulunduğu 'Teşekkürler İstanbul' posterleriyle donatması' ile ilgili sorusunu, İmamoğlu, "Kibar bir davranış değil. Yüksek Seçim Kurulu'nın sonuçları elimizde ve kimin önde olduğunu biliyoruz" diye yanıtladı.

    AK Parti'nin geçersiz oyların seçim sonuçlarını tehlikeye soktuğu ve bu seçimin 'Türk demokrasi tarihinin en büyük şaibesi' olduğu açıklamaları hatırlatıldığında, İmamoğlu, "Elbette katılmıyorum" diyerek şöyle devam etti:

    "Düne kadar hükümet ile onun partisi Türkiye'nin en güvenilir seçim sistemine sahip olduğunu savunuyor, hiçbir sıkıntı yok diyor, Türkiye'nin seçim sistemini en övgülü şekilde anlatıyordu."

    "Bu şekilde söylemeleri, başarısız olmalarına kılıf aramaları."

    "Seçim gecesi sandık başlarında 1 milyon kişi görev yaptı."

    "Sandık görevlileri şüpheli bir durum varsa şerhini koyar ve itiraz hakkını sabit kılar. Burada resmi uygulama böyledir."

    "Ben kazandığımı bildiğim için bu kadar emin kendimi anlatıyrum topluma."

    AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve daha bir dizi büyükşehri kaybettiğinin resmileşmesi halinde Erdoğan'ın ağır darbe yiyeceği ve 16 yıllık iktidarı açısından dönüm noktası oluşturabileceği yorumunu yapan BBC muhabirinin, bunun Cumhurbaşkanı'nın iktidarı açısından sonun başlangıcı olup olmadığı sorusunu yönelttiği İmamoğlu şunları söyledi:

    "Her şeyin bir sonu vardır. Partilerin hükümetlerin, hayatın kendisinin. Sayın Erdoğan iktidarda 17. yılını doldurdu. Sorunlar ve hoşlanmadığımız şeyler olmakla birlikte bu siyasi bir başarıdır. Elbette her şey gibi bunun da bir gün sonu gelecek."

    "Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur" sorusunu da gülerek İnigilizce "God konows" (Tanrı bilir) diye yanıtladı.

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