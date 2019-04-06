Türk Dışişleri’nden Eritre’ye tepki: Türkiye, Afrika ülkeleriyle çok boyutlu iş birliğini sürdürmekte

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eritre Enformasyon Bakanlığının Türkiye ile ilgili atıflarının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.

© REUTERS / Tiksa Negeri Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eritre Enformasyon Bakanlığı'nın 3 Nisan tarihli açıklamasında Türkiye'ye yapılan mesnetsiz atıfların üzüntüyle karşılandığı, söz konusu ifadelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına inanıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Afrika'nın stratejik ortaklarından biri olarak Türkiye, Afrika ülkeleriyle çok boyutlu iş birliğini sürdürmekte ve kıtanın güvenliği ve istikrarına büyük önem atfetmektedir. Bu kapsamda, Etiyopya ve Eritre ilişkilerindeki normalleşme sürecinden ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı bağlamında meydana gelen gelişmelerden duyulan memnuniyet muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır."