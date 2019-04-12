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14:42 12 Nisan 2019
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    AİHM

    AİHM'deki çocuk hakları davalarının takibi için veri tabanı oluşturuldu

    © AA /
    Türkiye
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    Uluslararası Çocuk Merkezince, Türkiye'de çocuk adalet sisteminin AİHM standartlarına uygun hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla veri tabanı oluşturuldu.

    AİHM
    © AA /
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    Uluslararası Çocuk Merkezince oluşturulan "www.cocukgozlemevi.org/aihm" adresli veri tabanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye'nin taraf olduğu çocuk hakları davalarının rahatlıkla izlenebilmesi hedefleniyor.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Uluslararası Çocuk Merkezince www.cocukgozlemevi.org/aihm adlı bir veri tabanı oluşturuldu.

    TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU DAVALAR İZLENEBİLECEK

    Türkiye'de çocuk adalet sisteminin AİHM standartlarına uygun hale getirilmesine katkı sağlamayı amaclayan uygulama ile AİHM'de Türkiye'nin taraf olduğu davaların hukukçular tarafından rahatlıkla izlenebilmesini sağlamak ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalığının artırılmasıyla çocuk hakları savunuculuk çalışmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

    Veri tabanında, Türkiye'nin taraf olduğu çocuk hakları davalarındaki kararların tümü, Türkiye'nin taraf olduğu çocuk hakları davaları arasında daha önce Türkçeye çevirisi yapılmamış kararların özetleri, Türkiye'nin taraf olduğu davalardaki kararların uygulanma durumlarına yönelik Bakanlar Komitesinin değerlendirmeleri, diğer Avrupa Konseyi Üyesi ülkelerin taraf olduğu davalardaki önem derecesi yüksek ve AİHM içtihadının oluşmasında öne çıkan kararların özetleri bulunabiliyor.

    HUKUKÇULAR İÇİN KİTAPÇIK

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    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Proje kapsamında birçok yazılı kaynak da hukukçuların hizmetine sunuluyor. Veri tabanının kullanımına yönelik yönlendirici broşür, "AİHM Çocuk Hakları Davalarına İlişkin Veriler Süreçler" kitapçığı, "AİHM ve Çocuk Hakları Kararları (Türkiye)" kitabı ve Çocuk Haklarıyla İlgili Avrupa Hukuku El Kitabı'nın çevirisine aynı internet sitesinden ulaşılabiliyor.

    Uluslararası Çocuk Merkezince oluşturulan veri tabanında yer alan bilgilere göre, AİHM'de Türkiye kararlarının yüzde 2.9'u çocuk haklarıyla ilgili. 1990 yılından günümüze kadar tespit edilen 102 davadan 96'sında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklardan en az birinin ihlal edildiğine karar verildi. 5 davada herhangi bir ihlale rastlamayan AİHM, 1 başvuruyu ise kabul etmedi.

    AİHM sürecinde başvuruların kabul edilebilirlik koşulları ve karar örneklerinin de yer aldığı veri tabanına ilişkin projenin tanıtımı yarın Ankara'da yapılacak.

    Etiketler:
    Çocuk hakları, Uluslararası Çocuk Merkezi, AİHM
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