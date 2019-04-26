Eski AYM Başkanı Kılıç: Bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne ahlak bıraktılar

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti yönetimine birtakım eleştirilerde bulundu. Kılıç, "Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat' diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar" dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Rekabet Derneği tarafından düzenlenen 'Adil Rekabete Katkı' ödül törenine katıldı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre Kılıç, burada kürsüye çıkarak gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu.

Kamu İhale Kanunu'nun yürürlüğe girdiğinden bu yana 186 kez değiştirildiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

'SIFIRA İNDİRMEDİĞİMİZ SÜRECE BU ÜLKEDE RAHAT EDEMEYİZ'

“Bir kanun niye bu kadar değiştirilir? Pozitif hukuk kuralını kaldırıyorsunuz ki öbür tarafa, ahlaki tarafı terk ediyorsunuz. Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat' diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar. Dolayısıyla ne bir rekabet, ne bir şey söz konusu olamayacaktır. Biz bu ahlaki daha doğrusu insanların subjektif alanına bırakılan işleri sıfıra indirmediğimiz sürece, bu ülkede rahat edemeyeceğiz.”